El Jockey Club San Juan vivió un fin de semana a puro deporte con la realización de su tradicional Campeonato Aniversario, un certamen que congregó a destacados jinetes y amazonas de toda la región de Cuyo.

El momento cumbre del evento tuvo lugar en la máxima categoría, donde el sanjuanino Juan Bautista Jaled, representante de La Caballeriza, se consagró campeón del Gran Premio Aniversario en la altura de 1,30 metros – Primera Categoría, superando al mendocino Leandro Cuitiño, quien completó el podio en el segundo lugar.

El jinete Bautista Jaled.

La competencia, que abarcó un amplio abanico de niveles desde los 0,60 m hasta los 1,30 m, incluyó a divisiones como Iniciados, Escuela, Tercera, Segunda, Primera y Amateur. A lo largo de las distintas jornadas, el torneo exhibió un gran nivel técnico y ratificó el constante crecimiento de la actividad ecuestre en la provincia.

Entre los resultados más destacados de las pruebas de fondo y categorías principales, se consagraron campeones Ignacio Turcumán (1,20 m Segunda), Nicolás De Monte (1,20 m Primera) y María Eiras Terranova (1,30 m Segunda), flanqueados por referentes locales y regionales que protagonizaron duelos muy reñidos. En las divisiones formativas y de escuela, figuras como Trinidad Eiras Terranova, Valentín Tello Gentili y Santiago Muñoz Montané también se alzaron con los máximos honores en sus respectivas categorías.

El jinete Ignacio Turcumán.

El evento hípico cerró de esta manera con un balance altamente positivo, consolidando a San Juan como una plaza de jerarquía para el desarrollo de la equitación cuyana y dejando abierta la expectativa para el calendario de la temporada.