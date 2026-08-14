El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones de personas que permanecían detenidas, luego de que distintas organizaciones no gubernamentales informaran sobre la salida de decenas de presos políticos de las cárceles del país.

El anuncio se produjo dos días después de la finalización del primer ciclo de diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición, en un contexto de negociaciones destinadas a favorecer una salida política y una mayor distensión en Venezuela.

A través de un comunicado difundido desde Caracas, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta interina de la República, Delcy Rodríguez Gómez, informó que se otorgaron medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que permanecían bajo régimen de detención.

Foro Penal confirmó menos liberaciones

La cifra anunciada por el Gobierno todavía no coincide con los registros de las organizaciones que monitorean la situación de los detenidos.

La ONG Foro Penal confirmó hasta el momento 29 excarcelaciones durante este viernes. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, explicó que el proceso continúa y pidió esperar hasta contar con información verificada y completa sobre las liberaciones.

Según el comunicado oficial, las personas alcanzadas por las medidas están vinculadas, por presunta o comprobada participación, con delitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

Cómo se acordaron las excarcelaciones

El Gobierno informó que las medidas fueron acordadas por los tribunales de la República a petición del Ministerio Público.

La decisión se tomó luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal que evaluaran la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con distintos hechos considerados atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo del país.

Al cierre de su comunicado, el programa ratificó su respaldo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional y por la sociedad civil organizada para favorecer el reencuentro entre los venezolanos, fortalecer el tejido social y consolidar la paz de la República.