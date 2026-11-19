En el marco de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible en Mendoza, el gerente general del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) de Chile, José Antonio Díaz, dialogó con DIARIO HUARPE sobre uno de los desafíos más grandes que tiene la actividad en San Juan y la región: la formación de los recursos humanos. Ante la alta demanda de sanjuaninos que buscan insertarse en la industria, el especialista chileno trazó una hoja de ruta clara sobre qué habilidades se necesitan y cómo prepararse.

Para Díaz, el primer paso es entender que la minería es una carrera de largo aliento. "Nosotros tenemos que pensar que competimos a nivel global. Competimos con productores de Australia, con productores de Canadá y, por lo tanto, en este caso Chile y Argentina deben funcionar muy bien como un solo bloque. Para que ese bloque sea eficiente y competitivo tenemos que tener un cuerpo humano tremendamente poderoso y eso significa adquirir competencia y habilidades que la industria efectivamente va necesitando", explicó. En esa línea, el referente del CEIM remarcó que lo primero es "mirar a la industria minera como una industria en la cual uno puede desarrollar un proyecto profesional y personal, un proyecto de vida".

Tecnología, oficios y la actitud frente a todo

Consultado sobre qué tipo de formación es la más requerida, Díaz fue concreto: las áreas de operación y mantención (las tareas técnicas de manejo de maquinaria y mantenimiento de equipos) son la puerta de entrada. "Ahí está la parte técnica. "U buen técnico, es muy bien pagado, muy bien apreciado en la industria minera porque efectivamente se necesitan en gran cuantía", afirmó.

Sin embargo, el desafío va más allá de lo mecánico. El experto destacó que la minería actual es altamente tecnológica y exige una actualización constante. "Estar constantemente con la capacidad de aprender y desaprender para que, dados los cambios tecnológicos, yo me pueda adaptar con mucha rapidez y con mucha flexibilidad. Aprender análisis de datos, aprender robótica, aprender a programar, son elementos que son importantes porque la industria minera efectivamente está cambiando. No es una industria rudimentaria, todo lo contrario", sostuvo.

Pero la técnica no lo es todo. Para Díaz, la actitud es un factor determinante a la hora de ser contratado. "La mejor condición es tener la actitud de trabajar con el rigor y la disciplina que la industria minera requiere. Eso significa en algunos casos turnos, contraturnos, tener una disciplina operacional, procesar muy bien la información y acatar las instrucciones en una faena minera. Esa capacidad de actuar en un ambiente de mucha disciplina y rigor es muy apreciada por la industria", señaló. Además, consideró que el manejo del inglés "funcional" (para leer manuales de máquinas y equipos) es un plus, pero aclaró que no tenerlo no descarta a un candidato.

Generar el "músculo" local

Uno de los temores que sobrevuela en las provincias argentinas es que las empresas chilenas, con años de experiencia, terminen dominando el mercado de proveedores y capacitación. Para Díaz, la solución no es cerrarse, sino generar capacidades locales.

"La idea es generar el músculo en Mendoza, en San Juan, que de alguna manera permita que localmente se genere el músculo. Si uno quiere proyectar una industria minera de cincuenta o sesenta años, el músculo tiene que nacer en la región donde efectivamente están [los proyectos]. Eso es un tema de tiempo, de disciplina y de rigor", aseveró.

Sobre los vínculos con San Juan, el titular del CEIM reveló que ya hay conversaciones preliminares con algunas compañías que tienen proyectos importantes en la provincia, aunque aún no se han formalizado convenios. Finalmente, ante la consulta sobre si los gobiernos deberían fomentar escuelas secundarias técnicas orientadas a la minería, Díaz fue contundente: "La educación técnica es el futuro de nuestros países, es donde se juega la eficiencia de las compañías y donde se genera mayor movilidad social. Si uno quiere acelerar el mejoramiento del bienestar de nuestras comunidades, sí o sí la educación técnica es un elemento importante", concluyó.