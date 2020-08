Expertos disertaron sobre el valor de los contenidos periodísticos que se producen en los medios

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) realizó este martes un encuentro virtual con especialistas de Europa, Estados Unidos y Argentina. El foco de esta charla fue para disertar sobre los avances en torno a la agenda de la propiedad intelectual y el valor de los contenidos que los medios informativos producen y publican en Internet.

El panel estuvo conformado por Danielle Coffey, autora de un reciente informe de News Media Alliance (Estados Unidos), en el que se advierte sobre el uso que las plataformas hacen de las noticias; Wout Van Wijk, director ejecutivo de News Media Europe, entidad que representa a la industria de los medios europeos; y Diego Garazzi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de Adepa. La coordinación estuvo a cargo de Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán.

Al presentar el panel Daniel Dessein afirmó que existe "una relación compleja" entre los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas y dijo que el vínculo entre el periodismo y Silicon Valley es cada vez mayor: “Un frente colaborativo, que tiene que ver con la mejora del ecosistema digital, donde trabajamos muy mancomunadamente y con muchos frutos, pero también otro frente de disputas de fondo”.

El público acude a las plataformas en especial por contenidos que ni Facebook ni Google ni Twitter ni Reddit producen. Contenidos de los usuarios, contenidos artísticos y, sobre todo, noticias: según un estudio de News Media Alliance, el 16% de las consultas entre los términos más buscados corresponde a noticias, algo que aumenta mucho cuando se trata de búsquedas que son tendencia, al 40%. Pero el beneficio económico —normalmente, por publicidad— de ese interés en las noticias ya no llega a los medios, como antes, cuando los periódicos de papel vendían espacios para anuncios, sino a las plataformas, ubicadas entre los usuarios y los medios.

Al mismo tiempo, fenómenos como las fake news y el abuso de datos —el caso más conocido, Cambridge Analytica— revelaron que el público se preocupa por la legitimidad de los contenidos y rechaza las manipulaciones de sus datos.

La crisis del coronavirus, que literalmente puso en juego la salud de las personas, comprobó la importancia de la información de calidad: causó “un aumento de la demanda de noticias en la web del 80% en los últimos meses”, reveló Diego Garazzi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA, quien dialogó con una experta estadounidense, Danielle Coffey, y uno europeo, Wout Van Wijk, en la videoconferencia.

“Cada vez hay más consenso de que los contenidos de calidad que los medios ofrecen en internet generan un valor para las plataformas, que debe ser retribuido”, siguió Garazzi. “En lo global, Europa, Australia y Estados Unidos han hecho consideraciones al respecto; en Europa, los más avanzados son Alemania, España y Francia”.

Los medios, como “los productores y los responsables de los contenidos que recibimos”, quedaron en una posición paradójica: el valor que crean no vuelve a ellos para que puedan crear más. “Hoy están inmersos en una crisis estructural importante, que obliga a un rediseño y un cambio de paradigma en el negocio”, explicó Garazzi. “El logro monumental de las plataformas, su valoración económica y social, no se podría entender si no contaran con el material de calidad que la gente busca”. Las redes —comparó— son como una caja de bombones medio vacía: “Los bombones más ricos los producen los medios periodísticos, que asumen los costos asociados”.

Fuente: Adepa e Infobae.