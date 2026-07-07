Quedan pocas horas del partido de cuartos de final de la Argentina contra Egipto, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Siguiendo la cobertura de la Scaloneta por las diferentes ciudades y vuelos que debe tomar el plantel, el móvil de Grupo Huarpe hizo una parada en Miami, precisamente, en el complejo comercial conocido como Sawgrass Mills, el popular shopping considerado como el Outlet más grande de Florida y del mundo.

Mauricio Laciar, fue detallando las bondades de este “emporio gigante” que contiene cientos de locales para compras a precios muy rebajados. Este es el lugar ideal para los turistas argentinos.

“Como bien tituló Cadena 3, Miami se convirtió en el campeón mundial del outlet”, y continuó relatando la experiencia de recorrer las galerías: “Es impresionante. Los precios son una locura, por ejemplo, un par de zapatillas Adidas en 25 dólares, unos 40 mil pesos argentinos. Remeras deportivas en 15 dólares, un pantalón por 25 mil pesos. También, promociones de dos remeras para niñas, por 34 dólares”.

Además, señaló que “muchos de los que se ven caminando con grandes valijas, son argentinos. Vienen, compran, llenan la valija y se van. Es impresionante la cantidad de ofertas que se pueden encontrar en este outlet”.

Ubicado por el Sunrise Boulevard, de Fort Lauderdale, el centro comercial está a 50 kilómetros al norte de la ciudad y a 10 km del estadio donde jugó la Selección, todo este lugar está repleto de argentinos”, dijo Mauricio y agregó que, para recorrer todo el lugar, se necesitan unas 6 horas caminado por el complejo.

También, destacó que existe una gran variedad de marcas y modelos de todo tipo de indumentaria. Por ejemplo, también Mauricio comentó que los precios de valijas rondan los 75 dólares en adelante.

Además del Sawgrass Mills, otro megaoutlet es el Dolphin: “Estamos hablando de dos o tres o cuatro hiperlibertad para que tengamos una idea de lo impresionante que es”.

El Dolphin Mall es muy popular entre los turistas por sus precios accesibles y gran variedad de descuentos. Cuenta con más de 240 tiendas y es una opción muy completa cerca del área del aeropuerto.

Sin embargo, los centros comerciales donde el lujo y la exclusividad gobiernan, es el Aventura Mall, es uno de los más elegantes de Estados Unidos. Ofrece una experiencia selecta con más de 300 tiendas (incluyendo firmas de alta gama como Gucci, Louis Vuitton y Cartier) además de opciones gastronómicas de primer nivel.

Bal Harbour Shops, es el referente máximo de sofisticación. Es un complejo al aire libre famoso por sus boutiques de alta costura y un entorno rodeado de jardines tropicales y estanques.

Otro diferente, es el Brickell City Centre. Ubicado en el corazón del distrito financiero, destaca por su diseño arquitectónico futurista y un sistema de control climático al aire libre. Combina marcas de lujo, tiendas de moda populares y excelentes restaurantes.

Mientras, el Lincoln Road Mall, es el icónico paseo peatonal en Miami Beach. Más que un centro comercial tradicional, es un destino cultural y de ocio al aire libre con una mezcla vibrante de tiendas, galerías de arte, cafés y restaurantes con mesas en la calle.

El Design District, no es un centro comercial convencional, pero sí un barrio entero dedicado al diseño, la moda de lujo y el arte. Es un lugar ideal para caminar y ver vitrinas de marcas de alta gama en un ambiente sumamente estético y moderno.

Entrenamiento matutino

Pero no todo es paseo y compras en Miami. Estrictamente hablando de lo deportivo, Mauricio estuvo relatando los pormenores del entrenamiento de la Selección Argentina, preparándose para el encuentro contra Egipto.

Como el plantel viajó hacia Atlanta, quedaron algunos cambios por revelarse. “Los cambios confirmados en el esquema titular serían el de Medina por Tagliafico, en la línea de defensa. Mientras que, en el mediocampo, Thiago Almada por Nicolás González o Lisandro Paredes. En tanto, en el ataque, juegue de entrada Julián Álvarez por Lautaro Martínez”.

Y por último, mencionó que, tras el resultado del partido de México con Inglaterra, el resultado que salió desfavorable para el local, la sede del Fan Fest de Miami -esto comentado por la prensa local- fue objeto de destrucción por los desmanes y hechos violentos de la afición mexicana.

“Destruyeron todo ayer tras terminar derrotados ante los ingleses”, finalizó Mauricio.

Más allá de las curiosidades y atractivos que deja Miami, todas las miradas estarán puestas en la Ciudad de Atlanta, en Canadá, para el encuentro esperado de La Scaloneta con el combinado egipcio. Por tanto, Huarpe TV tendrá todo listo para la tansmisión de la previa a partir de las 11 hs. y a cruzar los dedos por la albiceleste.