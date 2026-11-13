Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió este viernes el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El accidente se produjo durante trabajos de renovación de la red de gas y dejó más de 20 personas heridas, seis de ellas de gravedad, según los últimos reportes difundidos durante la jornada.

El episodio ocurrió en la zona de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una máquina utilizada durante las tareas habría dañado una cañería de distribución de gas. La fuga provocó una explosión de gran magnitud y un incendio que generó una enorme columna de fuego.

El siniestro movilizó a varias dotaciones de bomberos, ambulancias y equipos de Defensa Civil. Debido al riesgo, las autoridades dispusieron la evacuación de viviendas y comercios cercanos. También fueron evacuados un jardín de infantes y un geriátrico de la zona.

Cómo se produjo la explosión en Lanús

De acuerdo con la información difundida por la empresa MetroGAS, el incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de renovación de redes. Durante esas tareas, una máquina tunelera dañó uno de los caños de distribución y provocó un escape de gas.

Mientras los operarios trabajaban para controlar la pérdida, se produjo la explosión y el posterior incendio. La situación obligó a desplegar un importante operativo para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores.

La detonación también provocó importantes daños materiales. Uno de los comercios de la zona quedó completamente destruido, mientras que las viviendas y los locales cercanos sufrieron las consecuencias de la onda expansiva.

Más de 20 heridos y un amplio operativo de emergencia

El saldo inicial del episodio fue de más de 20 personas heridas, entre ellas trabajadores vinculados a las tareas sobre la red de gas. Seis de los afectados fueron reportados en estado grave y trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita.

Los bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio, mientras que los equipos de emergencia mantuvieron un perímetro de seguridad para resguardar a los vecinos.

La explosión generó conmoción entre los habitantes y comerciantes de Remedios de Escalada, que relataron haber escuchado una fuerte detonación antes de observar las llamas. Las circunstancias del episodio quedaron bajo investigación.