La investigación por la explosión de gas en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, sumó un dato clave: la pericia realizada sobre la máquina tuneladora que habría dañado una cañería determinó que funcionaba correctamente. El resultado descartó, en principio, una falla mecánica y fortaleció la hipótesis de un posible error humano como origen del episodio que dejó cuatro trabajadores muertos y decenas de heridos.

El estudio técnico permitió establecer que la perforadora estaba en condiciones de funcionamiento, aunque no logró determinar con precisión cómo se produjo la rotura del caño de gas. Por eso, los investigadores ahora buscan reconstruir el procedimiento realizado durante los trabajos y establecer si hubo errores o incumplimientos de los protocolos de seguridad.

La tragedia ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 10:50, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada. En ese sector, una empresa contratista de MetroGAS, Exgadet, realizaba tareas de renovación de la red de distribución cuando la tuneladora habría perforado una cañería y provocado una fuga de gas que terminó en una explosión.

El saldo fue de cuatro trabajadores fallecidos y decenas de personas heridas. Los dos primeros fallecimientos se produjeron en los días posteriores al estallido, mientras que el sábado 21 se confirmó la muerte de otros dos operarios que permanecían internados.

Los avisos antes de la explosión y las dudas sobre la respuesta

Uno de los puntos centrales que analiza la Justicia es el tiempo transcurrido entre la rotura de la cañería y la explosión. Según la documentación que MetroGAS presentó en la causa, el primer aviso sobre el daño se realizó a las 9:44 del 13 de noviembre.

A las 9:51, el inspector de la compañía volvió a comunicarse para reiterar la advertencia. Más tarde, a las 10:06, una vecina también llamó para alertar sobre una fuga de gas en la misma cuadra. El estallido se produjo aproximadamente a las 10:50.

Esa secuencia será importante para determinar qué ocurrió durante esos minutos, qué medidas se adoptaron y si la respuesta ante la emergencia se ajustó a los procedimientos previstos para este tipo de situaciones.

El Municipio de Lanús se presentó como querellante

En paralelo con las pericias, el Municipio de Lanús se presentó como querellante en la causa judicial para intervenir en la investigación y seguir de cerca el esclarecimiento de la tragedia.

La fiscal Yanina Estévez está a cargo del expediente, que se encuentra caratulado como incendio o estrago culposo seguido de muerte. Hasta el momento, no hay personas formalmente imputadas.

La próxima semana está prevista una nueva pericia de Bomberos. El estudio buscará reconstruir cómo se produjo la explosión y determinar si existieron incumplimientos en los procedimientos de trabajo y emergencia.

Con esos resultados, la Fiscalía contará con nuevos elementos para avanzar en la reconstrucción del hecho y establecer las posibles responsabilidades. Por ahora, el funcionamiento correcto de la tuneladora es un dato técnico relevante, pero no alcanza por sí solo para determinar quiénes tuvieron responsabilidad en la tragedia.