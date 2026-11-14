Una explosión seguida de un incendio en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó una persona muerta y 30 heridas este viernes 13 de noviembre. El estallido se produjo cuando una máquina dañó un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de la red y provocó un incendio de grandes dimensiones en una zona comercial.

El hecho ocurrió cerca de las 10:52, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería. La detonación afectó distintos locales y generó importantes destrozos, además de obligar a evacuar viviendas y comercios de las inmediaciones.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, siete de las personas heridas sufrieron lesiones de gravedad. Los afectados fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona para recibir atención médica.

Cómo se originó la explosión en Lanús

El incidente se produjo durante trabajos de renovación de redes que llevaba adelante MetroGAS. Según explicó la empresa, una máquina tunelera dañó uno de los caños de distribución y provocó una fuga de gas.

Mientras se realizaban las tareas para reparar el escape, se produjo la explosión. Las causas del episodio quedaron bajo investigación.

El estallido desató un incendio que alcanzó varios comercios ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen. Uno de los locales más afectados fue una fiambrería que quedó prácticamente destruida.

Un amplio operativo y una fuga que seguía activa

Bomberos de distintos municipios, personal de Defensa Civil y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asistir a las personas afectadas. El operativo también incluyó la evacuación preventiva de vecinos y trabajadores de las manzanas cercanas.

Durante la noche, el Municipio de Lanús informó que el incendio había quedado circunscripto al área de la explosión, aunque la fuga de gas todavía no había podido ser controlada por MetroGAS.

Mientras algunas familias pudieron regresar a sus viviendas, otras continuaban evacuadas por el riesgo en el sector más afectado.