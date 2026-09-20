Una fuerte explosión se registró este sábado en un depósito de la petrolera estatal Aramco, ubicado cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad. El episodio ocurrió después de varias detonaciones escuchadas en distintos puntos de la capital saudita.

El hecho generó una importante columna de humo negro y llamas en las inmediaciones del aeropuerto. Poco después, se activó una alerta aérea para los habitantes de Riad, en medio de la escalada entre Arabia Saudita y los hutíes.

La alerta a los habitantes

La Defensa Civil Saudita envió mensajes a través de teléfonos celulares durante la noche del viernes y la mañana del sábado. En una de las alertas se informó sobre una amenaza aérea y se pidió a los habitantes permanecer en sus hogares.

Un residente de Riad relató que primero escuchó la alarma y luego sintió cómo temblaban las ventanas. Otro habitante describió el episodio como aterrador y señaló que permaneció angustiado porque la señal que anunciaba el final de la alerta no llegó de inmediato.

La versión de los hutíes

Los hutíes aseguraron haber atacado “objetivos sensibles” en Riad, una afirmación que reforzó las sospechas sobre su posible responsabilidad en las explosiones. Arabia Saudita, sin embargo, todavía no se había pronunciado sobre la amenaza al momento de la información publicada por MDZ.

El episodio se produjo en un contexto de escalada de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes. El conflicto también alcanzó esta semana a La Meca, luego de que Riad acusara al grupo de un ataque que los hutíes negaron.