Explota todo: el apodo que Icardi le puso a la China y que ya usaba con Wanda

La llegada de Wanda Nara a la Argentina se concretó después de tramitar los pasaportes de sus hijas de forma unilateral ante la negativa de Mauro Icardi a firmar el permiso correspondiente. Este episodio reavivó el debate sobre los sentimientos del delantero y su promesa de hacerle "la vida imposible" a su exesposa tras la ruptura. En este marco resurgieron las teorías de Ana Rosenfeld y Nora Colosimo quienes sostienen de manera firme que el jugador todavía sigue enamorado de la conductora.

La sorpresa mayor ocurrió cuando el deportista replicó una dedicatoria idéntica a la que usó durante más de 10 años con Nara. Al pie de una fotografía de la China Suárez con la luz del atardecer en su rostro el futbolista escribió "Mi luna llena" en sus plataformas digitales. El uso de este apodo específico encendió la polémica de inmediato por tratarse de un gesto que mantuvo durante una década con su anterior pareja y que ahora decidió trasladar a su nuevo vínculo.

Este hecho se suma a otros movimientos llamativos del jugador en el mundo virtual donde suele dejar rastros de su pasado. En otra oportunidad Icardi le dedicó a la actriz una frase que coincidía exactamente con el título del libro infantil que Wanda presentó en Italia sobre su carrera deportiva.

Además el delantero ha compartido otros mensajes en medio de las disputas legales como "Entrenar así da gusto" o frases más desafiantes como "El rey no discute con peones" e incluso la irónica consulta "¿Puedo cenar?". Estas acciones sugieren una tendencia recurrente a reutilizar guiños de su historia previa en su presente sentimental.