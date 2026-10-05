“Exploté y no me arrepiento”: Fito Páez hizo catarsis tras el escándalo en su show

Un episodio de mucha tensión tuvo como protagonistas al músico Fito Páez y al personal de seguridad durante su presentación en la ciudad bonaerense. El artista rosarino decidió frenar su concierto al notar que los empleados del predio obligaban a los asistentes a permanecer sentados en lugar de disfrutar del espectáculo. Molesto por la situación, el cantante interrumpió el repertorio para defender al público presente.

El cantante expresó su indignación directamente desde el escenario e incluso arrojó el micrófono ante la mirada de miles de espectadores. "No quiero que vuelvan los 70 en mi país. Nadie está haciendo nada malo. No se dejen tocar ustedes, la represión que se la metan en el or...", exclamó el artista visiblemente alterado durante la jornada. Además remarcó que las personas no debían dejarse avasallar por el personal del lugar.

El hecho se viralizó con rapidez en las redes sociales y generó infinidad de comentarios entre sus seguidores. Lejos de retractarse, el músico publicó un descargo en sus plataformas digitales donde ratificó cada una de sus palabras. En su mensaje explicó que notó cómo la seguridad imponía órdenes a la gente que solo pretendía bailar y cantar desde sus respectivos lugares.

En su escrito digital manifestó que esa violencia le recordó momentos oscuros del pasado y criticó que se naturalicen este tipo de conductas en eventos masivos. Para cerrar su postura el artista dejó una reflexión clara sobre lo acontecido en la ciudad balnearia: "Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía".