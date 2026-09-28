Explotó el escándalo: Alex Caniggia tuvo una amante y Melody Luz lo cruzó

La tensión entre las bailarinas escaló a un nuevo nivel en las últimas horas tras una serie de declaraciones que detonaron la polémica. Todo comenzó cuando Fio Giménez estuvo presente en el programa Qué tupé y fue consultada sobre la relación actual que mantiene con su colega. Durante la entrevista, la expareja de Cachete Sierra insinuó que el distanciamiento entre ambas podría estar vinculado a un antiguo acercamiento digital.

En sus declaraciones, Giménez expresó: “Yo creo que me llevo bien, pero puede que haya entendido por algunas miradas que capaz no, pero de mi lado está todo bien”. Sin embargo, al indagar en las razones del alejamiento, disparó la frase que generó revuelo al señalar: “Nos llevamos superbien un montón de tiempo y después no sé si capaz en algún momento Caniggia me mandó un mensaje”. Además, insinuó la presencia de un tercero que habría llevado información distorsionada entre ellas.

La reacción de la pareja del mediático no tardó en llegar a través de sus historias de Instagram, donde reposteó el fragmento del video con un descargo tajante. “Yo creo que me llevo bien y continúa a suponer y a hacerme enterar cosas públicamente”, señaló la artista, y remató sin filtro: “Me caés mal por mosquita muerta, nena. No hace falta que me cuenten nada de vos”.

Lejos de desactivar el conflicto, la bailarina respondió a sus seguidores manteniendo una postura distante y afirmó: “Ja, ja, ja, son terribles. No tengo nada para decir. Lo tomo con de quién viene”. Este dicho provocó un nuevo contraataque por parte de Luz, quien arremetió nuevamente en sus plataformas digitales.

“Me busca, me encuentra y después no se la banca. No me sorprende”, lanzó en un primer mensaje. Luego, sumó un fuerte cuestionamiento sobre el supuesto contacto entre su pareja y la artista: “De tro... es decir que Alex te habló cuando es mi actual pareja y padre de mi hija”. Para cerrar el descargo, envió una indirecta sobre la vida personal de su colega señalando: “Capaz algún día vos superes a tu ex y puedas formar una familia”.

Por el momento, Alex Caniggia no realizó ninguna declaración pública ni intervino en la discusión que mantienen las figuras del espectáculo. Este conflicto se suma a las recientes repercusiones mediáticas que generó la pareja del mediático tras recordar los inicios de su romance durante las grabaciones del certamen televisivo donde se conocieron.