Explotó la bomba en el espectáculo: se confirmó el casamiento de dos famosos

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras decidieron sellar su historia de amor y organizan su fiesta de casamiento para el 20 de marzo de 2027. La pareja dejó atrás las turbulencias mediáticas de los últimos meses y dio este paso fundamental para encarar una nueva etapa juntos.

La confirmación la brindó Karina Iavícoli al AIre de LAM mientras los novios disfrutaban en el Monumental de la despedida de Lionel Messi. El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío, reveló la periodista al dar a conocer la noticia del año.

La celebración se realizará con la presencia de 250 a 300 invitados que se reunirán en el Golf Club de Pacheco, sitio en el que reside la mamá de la modelo. De este modo cierran un período de altibajos e inician con entusiasmo los preparativos formales.

Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana, detalló Iavícoli en el ciclo televisivo. Los novios ya lucieron la alianza formal en público y avanzan con los preparativos para la gran velada.

El vínculo entre el exjugador y la empresaria comenzó formalmente en septiembre de 2025 en medio de la comentada separación del exfutbolista. A pesar de haber transitado un breve distanciamiento hacia fines de aquel año, la pareja logró recomponer su historia y sellar el compromiso definitivo.