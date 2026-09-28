Explotó la interna: el duro mensaje del papá de Tini tras el show con Lali

El concierto de Lali Espósito en el estadio River dejó uno de los momentos más impactantes de la música local cuando Tini Stoessel subió al escenario como invitada especial. Sin embargo, en paralelo a la euforia del público, las redes sociales reflotaron un antiguo mensaje de Alejandro Stoessel que revivió una vieja polémica.

Durante el espectáculo, la intérprete apareció luciendo una peluca lila que acaparó todas las miradas. Ese detalle estético hizo que los usuarios recordaran una publicación de 2013 realizada por el padre del ícono pop. En aquel entonces, en pleno auge de la rivalidad entre ambas figuras, el productor escribió: "¿Sabés cómo se dice LALI al revés...? LILA, porque es casi Violetta".

Más allá del insólito cruce digital de hace trece años, la jornada estuvo marcada por una profunda complicidad artística. Ambas cantantes aparecieron vestidas de novia para cantar Like a Virgin y 1Amor, incluyendo un guiño a la cultura pop con un beso compartido junto a Marilina Bertoldi sobre el escenario.

Durante el show, la anfitriona le dedicó emotivas palabras a su colega frente a una multitud enfervorizada. "Me emociona estar acá. Para mí es un honor estar al lado tuyo… Te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa viéndote desde muy chiquita en el living y en mis meriendas", expresó la artista.

La referente del pop argentino completó su sentido mensaje destacando el crecimiento de ambas en la industria musical. "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos", cerró.

Con una producción deslumbrante, entradas vendidas con valores desde $35000 hasta $120000 y una repercusión masiva en plataformas digitales, el encuentro sirvió para enterrar definitivamente cualquier rumor de enfrentamiento del pasado.