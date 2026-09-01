San Juan tendrá esta semana una nueva edición de la Expo Bibliopop, un encuentro que reunirá a 32 bibliotecas populares con una amplia propuesta de actividades destinadas principalmente a estudiantes de nivel primario y secundario. La feria se desarrollará el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.

El evento fue presentado por Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares de San Juan, quien destacó que se trata de “la feria de bibliotecas populares más grande de la provincia”. La propuesta busca acercar a niños y adolescentes a la lectura a través de actividades participativas y distintas expresiones vinculadas con los libros y la literatura.

La Expo Bibliopop funcionará en dos turnos: de 9 a 12.30 y de 14 a 17.30. Si bien la actividad está abierta a toda la familia, tendrá una orientación especial hacia las instituciones educativas. Según explicó Caballero, el evento cuenta con resolución del Ministerio de Educación, por lo que los docentes y directivos interesados podrán gestionar los seguros correspondientes para asistir con sus alumnos.

Durante las dos jornadas, las 32 bibliotecas populares participantes ofrecerán propuestas para diferentes edades. Entre ellas habrá actividades de lectoescritura, talleres de origami, fotobordado, japonés y ajedrez, además de espacios vinculados con el cómic y la ilustración.

La feria también tendrá una propuesta comercial: librerías y editoriales de la provincia participarán con promociones y descuentos, aprovechando además el comienzo del mes.

La apuesta por el libro en papel

Caballero también se refirió al desafío que enfrentan actualmente las bibliotecas populares frente al avance de las plataformas digitales y los dispositivos electrónicos. En ese contexto, señaló que desde estos espacios buscan sostener el vínculo con el libro físico y la lectura en papel.

“Nosotros estamos apostando al libro papel”, afirmó el funcionario, quien remarcó que el objetivo es generar espacios que permitan recuperar el hábito de la lectura entre niños y jóvenes.

En ese sentido, sostuvo que el acceso frecuente a los libros puede favorecer el desempeño escolar. “Todos los chicos que leen, que tienen ese hábito, les cuesta menos las tareas escolares, tienen un mayor nivel de concentración y de comprensión”, expresó.

Uno de los desafíos consiste en competir con los atractivos provenientes del mundo digital. Para acercar a los jóvenes a la lectura, las bibliotecas también incorporan materiales relacionados con los intereses que ya tienen fuera de los libros, como el manga, el cómic y la historieta.

“Los chicos los ven en videojuegos, los ven en series, los ven en películas, los ven en videojuegos, pero el origen de esas historias es en lectura, en cómic, en libros, en novelas, en historietas”, explicó Caballero.

Historieta argentina, una de las protagonistas

La historieta tendrá un espacio destacado durante la Expo Bibliopop. El viernes 4 de septiembre, además, coincidirá con el Día de la Historieta Nacional, por lo que se presentará una muestra de dibujos de historieta argentina y se realizarán talleres de cómic e ilustración.

La propuesta se complementará con la participación de distintos organismos provinciales y públicos, entre ellos la Legislatura, el Ministerio de Educación y las áreas de Turismo, Cultura y Deporte, además de la Federación de Bibliotecas Populares.