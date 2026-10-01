La organización de Expo Innova Cuyo 2026 anunció cambios en la programación de su última jornada debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para este viernes 2 de octubre. La feria, que se desarrolla en el departamento Pocito, modificará sus horarios y reprogramará las actividades previstas para ese día.

A través de un comunicado oficial, los organizadores informaron que la decisión responde a la necesidad de adaptar el desarrollo del evento ante el pronóstico climático. De esta manera, la exposición abrirá sus puertas a las 9 y finalizará a las 14, en lugar de mantener el horario inicialmente establecido, de 11 a 17.30.

Información oficial del Ministerio de Producción.

La modificación también alcanza al cronograma de charlas y dinámicas programadas para el viernes. La organización anunció una reprogramación de estas actividades para ajustarlas al nuevo horario de funcionamiento de la feria.

Una feria que reúne al sector productivo

Expo Innova Cuyo celebra este año su quinta edición en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 40, pasando calle 18, en la localidad de Carpintería, Pocito. El encuentro comenzó el miércoles 30 de septiembre y tiene previsto finalizar este viernes 2 de octubre.

La exposición reúne a más de 200 empresas e instituciones vinculadas con la producción agrícola, la industria, la minería y las energías renovables. Entre sus principales atractivos se encuentran las demostraciones de maquinaria, los sistemas de riego, los drones agrícolas y las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

Además, cuenta con parcelas experimentales, conferencias y espacios de intercambio comercial destinados a productores, empresarios y especialistas del sector.

Pese a las modificaciones anunciadas para la última jornada, la entrada y el estacionamiento continuarán siendo gratuitos. Los interesados podrán consultar las actualizaciones del cronograma a través de los canales oficiales de Expo Innova Cuyo.