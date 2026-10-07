Más de 150 artesanos y emprendedores sanjuaninos se reunirán este viernes 9 de octubre en el Parque Belgrano para ofrecer distintas alternativas de regalos de cara al Día de la Madre. La Expo Mamá se desarrollará de 18 a 22 y tendrá entrada libre.

La feria estará ubicada en 25 de Mayo entre España y Las Heras y reunirá a emprendedores que forman parte del Registro Provincial de Emprendedores. La propuesta busca impulsar el compre local y visibilizar el trabajo de quienes producen y comercializan sus propios productos.

Más de 20 rubros para elegir regalos

La feria tendrá una amplia variedad de propuestas artesanales. Los visitantes podrán encontrar productos de más de 20 rubros, entre ellos porcelana fría, textiles y tejidos, sahumerios, marroquinería, mosaiquismo, modelado en yeso, orfebrería, papelería y pintura.

También habrá viveros, objetos de resina, bijouterie, artículos de decoración para el hogar, velas, jabones, cerámica, madera, cuero y cosmética natural.

La propuesta incluirá además opciones gastronómicas y de pastelería, con productos con y sin TACC, para quienes busquen sumar una alternativa diferente a los regalos tradicionales.

Emprendedores de distintos departamentos

La Expo Mamá también tendrá participación de emprendedores provenientes de distintos puntos de la provincia. La iniciativa reunirá a expositores de Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, San Lucía, San Martín, Ullum, Iglesia y Albardón.

Desde la organización destacaron que los productos comercializados pertenecen a emprendedores registrados y atravesaron un proceso de fiscalización destinado a certificar su originalidad, creatividad y modalidad de producción artesanal.

La actividad es organizada por la Dirección de Economía Social y busca fortalecer el trabajo de los hacedores sanjuaninos y promover el consumo de productos elaborados en la provincia.

Juegos y sorteos para toda la familia

Además de los puestos de venta y exposición, la feria contará con propuestas recreativas para quienes concurran con niños.

Durante la jornada habrá actividades y manualidades para niños y niñas, junto con sorteos para los visitantes.

La cita será este viernes 9 de octubre, de 18 a 22 horas, en el Parque Belgrano, como una oportunidad para recorrer emprendimientos locales y anticipar las compras por el Día de la Madre.