El turista que protagonizó una peligrosa maniobra en las Cataratas del Iguazú al arrojarse al agua para recuperar un celular fue expulsado del parque por incumplir las normas de seguridad vigentes. La decisión fue adoptada por las autoridades luego de que el hecho quedara registrado en videos grabados por otros visitantes y generara una fuerte repercusión pública.

El episodio ocurrió en el sector brasileño de las cataratas, en Foz do Iguaçu. Según muestran las imágenes, el hombre abandonó el sendero habilitado para el público, cruzó las barreras de protección y descendió hasta una zona cercana al cauce del río para intentar recuperar el teléfono que se le había caído momentos antes

A pesar del riesgo, el visitante logró rescatar el aparato y regresar por sus propios medios al circuito turístico. Sin embargo, la situación encendió las alarmas entre el personal del parque debido al peligro que implica acercarse a sectores donde existen corrientes fuertes, superficies resbaladizas y proximidad con las caídas de agua.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los bomberos civiles y agentes de seguridad del parque intervinieron de inmediato. Según informaron las autoridades, el turista fue advertido sobre la gravedad de su conducta, acompañado hasta el final del recorrido y posteriormente retirado del predio.

En un comunicado oficial, la administración recordó que está expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse sobre las barandas de seguridad, ya sea para tomar fotografías o para recuperar objetos personales. Además, insistió en que cualquier elemento perdido debe ser reportado al personal especializado, que evalúa cada situación de acuerdo con las condiciones de seguridad del lugar.

El caso generó numerosas críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actitud del visitante por poner en riesgo su vida y desobedecer las normas establecidas en uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica.

Las autoridades señalaron que las restricciones no son arbitrarias y tienen como objetivo prevenir accidentes tanto para los turistas como para el personal que eventualmente deba intervenir en tareas de rescate. Por ese motivo, reiteraron el pedido de respetar las señalizaciones y los protocolos de seguridad durante toda la visita.