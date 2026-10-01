Ezequiel Centurión renovó con River y seguirá en el club hasta 2029

River resolvió una de las situaciones contractuales que tenía pendientes de cara al cierre de 2026. Ezequiel Centurión llegó a un acuerdo con la dirigencia y renovó su contrato hasta diciembre de 2029, por lo que continuará formando parte del plantel profesional.

El vínculo del arquero vencía a fin de este año y su futuro había generado incertidumbre debido a la falta de minutos durante la temporada. Sin embargo, desde Núñez tenían la intención de asegurar su continuidad y finalmente lograron llegar a un acuerdo con el futbolista.

Centurión, de 29 años, regresó a River a comienzos de 2026 después de su préstamo en Independiente Rivadavia. Su objetivo era competir por un lugar en el arco, pero una lesión lo dejó afuera durante el arranque del año y complicó sus posibilidades.

A esa situación se sumó la aparición de Santiago Beltrán, quien aprovechó su oportunidad y terminó consolidándose como una de las principales alternativas bajo los tres palos.

Centurión continuará pese a no haber jugado en Primera durante 2026

El arquero todavía no sumó minutos oficiales con el primer equipo en lo que va del año. Una vez recuperado de la lesión, apenas disputó tres encuentros en Reserva antes de volver a integrar habitualmente el plantel profesional.

Incluso, la falta de continuidad había generado dudas sobre su futuro. Centurión ya había salido anteriormente a préstamo a Independiente Rivadavia justamente con la intención de tener mayor rodaje.

Pese a ese escenario, el arquero priorizó continuar en River y aceptó extender su contrato por tres temporadas más.

Su permanencia también está relacionada con la incertidumbre alrededor de Santiago Beltrán, quien despertó interés de clubes europeos y podría recibir propuestas en los próximos mercados.

River igualmente buscaría otro arquero

La renovación de Centurión no modificaría la planificación de River para el próximo mercado de pases. En Núñez consideran necesario sumar otro arquero ante la posibilidad de una salida de Beltrán durante 2027.

De esta manera, la dirigencia busca contar con alternativas para una posición que podría atravesar cambios importantes durante los próximos meses.

Con la renovación cerrada, Centurión dejó de ser uno de los futbolistas cuyo contrato terminaba en diciembre. Ahora, entre los casos pendientes aparece Fausto Vera, quien se encuentra a préstamo desde Atlético Mineiro y cuya continuidad deberá ser definida por River.