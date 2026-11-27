Ezequiel Piovi pasó de integrar una banda de cumbia a convertirse en uno de los referentes de Estudiantes de La Plata. El mediocampista de 34 años formó parte de La Champions Liga durante su etapa en las inferiores de Vélez, pensó en dejar el fútbol después de una experiencia en Italia y ahora está a las puertas de disputar la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

La historia del volante volvió a tomar repercusión en la previa del partido decisivo que se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, el Pincha buscará quedarse con el título continental.

De la música a una carrera en el fútbol

La faceta musical de Piovi comenzó cuando todavía jugaba en las divisiones juveniles de Vélez. En ese período se vinculó con el proyecto de La Champions Liga, una banda que ganó popularidad en la escena de la cumbia argentina.

Piovi besa el trofeo de la Copa Sudamericana ganada con Liga de Quito.

El grupo nació a partir de una iniciativa de jóvenes vinculados al club de Liniers. Piovi participó en esa etapa como animador y presentador, aunque finalmente decidió concentrarse en su carrera futbolística.

"Fue un hobby que surgió en su momento y ya quedó en la historia", recordó el jugador en una entrevista con el programa Paso a Paso, de TyC Sports.

Su camino deportivo, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Después de quedar libre de Vélez, estudió kinesiología y se entrenó con futbolistas que también buscaban una oportunidad para continuar sus carreras.

En 2013 llegó al Messina, de Italia, donde tuvo una experiencia breve: disputó tres partidos y fue suplente en otros tres durante la temporada 2013/14. La llegada de un entrenador que priorizaba a jugadores italianos terminó complicando su continuidad.

En ese momento, Piovi llegó a pensar en el retiro, pero decidió volver a entrenarse y seguir buscando oportunidades.

De las categorías del ascenso a la Copa Libertadores

Tras regresar a la Argentina, pasó por General Lamadrid, Fénix y Almagro. En 2019 llegó a Arsenal de Sarandí y, un año después, dio el salto al fútbol ecuatoriano para incorporarse a Liga de Quito.

En el club ecuatoriano permaneció casi cinco años y consiguió uno de los títulos más importantes de su trayectoria: la Copa Sudamericana 2023, que ganó frente a Fortaleza de Brasil.

A comienzos de 2025 se incorporó a Estudiantes de La Plata. Con el Pincha fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las piezas importantes del mediocampo.

Según los datos publicados por Infobae, Piovi acumula dos goles y dos asistencias en 71 partidos con la camiseta del equipo platense. Además, sumó cuatro títulos en dos años: dos Trofeos de Campeones, una Supercopa Argentina y un Torneo Clausura.

Su recorrido tendrá ahora otro capítulo importante. Este sábado, frente a Palmeiras, buscará levantar la Copa Libertadores y coronar una carrera que tuvo música, dificultades y oportunidades inesperadas.