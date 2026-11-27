Ezequiel Piovi definió la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras como el partido más importante de su carrera y aseguró que Estudiantes mantendrá la actitud que lo llevó hasta la definición. El mediocampista expresó la ilusión del plantel, destacó el acompañamiento de los hinchas que viajaron a Uruguay y prometió que el equipo irá al frente.

"Sin dudas es el partido más importante de mi carrera. Estuve en el Ascenso, jugué afuera, pero este es el partido más importante de mi carrera", expresó el futbolista en la previa del encuentro que se disputará este sábado en Montevideo.

La confianza de Estudiantes para la final

El volante señaló que el equipo llega preparado y enfocado después de las últimas semanas de trabajo. También contó que analizaron a Palmeiras, aunque consideró que la final será un partido diferente y que el recorrido previo no determinará lo que suceda en la cancha.

"El sábado vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora, sabemos dónde podemos sacar alguna ventaja nosotros", afirmó. Piovi sostuvo que Estudiantes se ganó el respeto de sus rivales por los partidos que disputó durante el torneo y que ahora deberá demostrarlo nuevamente.

Consultado por las declaraciones de Alexander Barboza, defensor de Palmeiras, quien manifestó su confianza en conquistar la Copa, el mediocampista evitó entrar en polémicas. "No me gusta opinar antes del partido, nosotros tenemos que dejar eso de lado y enfocarnos en lo nuestro", respondió.

El agradecimiento a los hinchas

Piovi también valoró el esfuerzo de los simpatizantes que viajaron a Uruguay para acompañar al equipo en la definición continental. "Sabemos el esfuerzo que hizo la gente, sabemos que se fueron mucho los costos y valoramos eso", manifestó.

El futbolista pidió que los hinchas mantengan la confianza en el plantel y expresó el deseo de que puedan sentirse representados por el rendimiento del equipo. La final ante Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo.