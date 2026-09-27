Fabián Flaqué ganó el Top Race y festejó ante un Zonda colmado

El Autódromo El Zonda-Eduardo Copello volvió a vivir este domingo 27 de septiembre una jornada de automovilismo nacional y tuvo un festejo sanjuanino. Fabián Flaqué ganó la final del Top Race y consiguió su primera victoria en un circuito nacional, después de aprovechar un incidente entre Nereo Queijeiro y Marcelo Ciarrocchi que cambió el desarrollo de la competencia.

La final tuvo 18 vueltas y se completó en 26 minutos, 37 segundos y 936 milésimas. Flaqué cruzó la bandera a cuadros con una diferencia de 1.007 segundos sobre Queijeiro, mientras que Juan Pablo Traverso terminó tercero, a 1.377 segundos.

“Ver al Zonda así, lleno, es un orgullo”: ganó Fabián Flaqué. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La carrera comenzó con Queijeiro al frente del pelotón después de superar a Ulises Campillay. Ciarrocchi se ubicó segundo y Flaqué quedó tercero. En los primeros giros, Traverso también avanzó sobre Campillay para colocarse cuarto.

El ingreso del Auto de Seguridad

La competencia tuvo uno de sus primeros cambios importantes en el sexto giro, cuando ingresó el Auto de Seguridad para retirar el Mercedes-Benz de Guillermo Promesti, quien se despistó en la zona de la horquilla.

El piloto sanjuanino aprovechó su conocimiento del circuito. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La neutralización agrupó nuevamente a los protagonistas. Con 10 minutos para el final se produjo el relanzamiento y Ciarrocchi comenzó a buscar el liderazgo que estaba en manos de Queijeiro.

El cordobés intentó superar al líder, pero Queijeiro logró defenderse en los primeros ataques. Sin embargo, poco después llegó el momento decisivo de la final.

Ciarrocchi volvió a intentar el sobrepaso sobre Queijeiro y ambos autos se tocaron. El incidente perjudicó especialmente al piloto cordobés, que perdió varias posiciones. Flaqué quedó en una situación inmejorable y aprovechó el episodio para saltar a la punta de la carrera.

A partir de allí, el sanjuanino consiguió sostener el liderazgo hasta la bandera a cuadros. El conocimiento del trazado de la Quebrada de Zonda también fue importante en una final en la que varios pilotos perdieron terreno después de salir de pista.

Una victoria ante su gente

Flaqué había mostrado un buen rendimiento durante el fin de semana. El sábado fue el más rápido en el primer entrenamiento y terminó segundo en la segunda tanda. En clasificación había quedado tercero, detrás de Diego Verriello y Juan Pablo Traverso.

Flaqué, Queujeiro y Traverso. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

En la final, además, marcó un mejor registro de 1m19s882. La vuelta más rápida de la competencia quedó en manos de Queijeiro, con 1m19s738.

Detrás del podio terminaron Diego Verriello, que había largado desde la pole, y Marcelo Ciarrocchi. El sanjuanino Ulises Campillay finalizó sexto, a 6.446 segundos del ganador.

La clasificación se completó con Carlos Guttlein, Alejandro Irazusta, Augusto Paschetta, Adrián Hamze, Gabriel Castillo y Mauro Rial. Pedro Mariezcurrena alcanzó las ocho vueltas y Guillermo Promesti completó seis.

Para Flaqué, el triunfo tuvo un significado especial por producirse en su provincia y frente a un circuito colmado de espectadores.

“Feliz, feliz, es la primera vez que gano una carrera en un circuito nacional. Gracias a los sanjuaninos. Ver al Zonda así, lleno, es un orgullo”, expresó el piloto después de la carrera.

Flaqué también agradeció al equipo y al gobernador Marcelo Orrego. “Gracias al Octanos. Estoy contentísimo, sabíamos que veníamos a hacer una buena carrera”, manifestó.