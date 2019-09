Fabián Flaqué se alejó del equipo Fiat Octanos

Luego de la última fecha del fin de semana de la Top Race Series en Olavarría, el piloto sanjuanino Fabián Flaqué decidió alejarse de su equipo, el Fiat Octanos Competición.

“Ha sido mi última carrera en el equipo Fiat Octanos. Más que nada agradecerle al equipo por todo lo que hemos pasado estos años, un gran equipo, grandes personas. No se han dado los resultados que esperábamos. Se que Cristian Martínez, responsable del equipo dio todo, al igual que todos los chicos del equipo, como yo también, pero hay situaciones que no se dieron”, comentó el ex campeón 2015 de la categoría, anunciando su alejamiento de la estructura que lo tenía como protagonista desde la temporada 2017.

Fabián reconoció que comenzará a trabajar con el equipo Pfening Competición, para participar de la próxima fecha a disputarse del 27 al 29 de septiembre, en el autódromo de 9 de Julio.