El automovilismo sanjuanino tendrá uno de sus regresos más esperados. Fabián Flaqué volverá al Top Race para disputar una fecha especial en el autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde correrá como local y volverá a competir en uno de los escenarios más importantes de su trayectoria.

El piloto sanjuanino será parte del equipo Octanos Competición y estará al volante de un Fiat Cronos en la competencia correspondiente al campeonato nacional.

La vuelta de Flaqué se producirá en una fecha cargada de significado, ya que el Top Race regresará al histórico circuito sanjuanino y el piloto tendrá la oportunidad de competir nuevamente ante su gente.

Un campeón de regreso

Flaqué cuenta con una extensa trayectoria dentro del automovilismo nacional y su regreso representa una noticia importante para el deporte sanjuanino.

El piloto conoce como pocos las características de El Zonda, un circuito exigente y particular que presenta desafíos técnicos para los competidores.

Correr como local le permitirá reencontrarse con un trazado que forma parte de la historia deportiva de San Juan y volver a compartir una fecha nacional con el público de la provincia.

Con un Fiat Cronos

Para su regreso, Flaqué competirá con un Fiat Cronos del equipo Octanos Competición.

La estructura confirmó oficialmente la incorporación del piloto para esta presentación, que tendrá como principal atractivo el regreso del sanjuanino a una categoría nacional.

El desafío será importante, ya que deberá readaptarse a la competencia y medirse ante pilotos que vienen disputando regularmente el campeonato.

El Zonda, un escenario especial

La presencia de Flaqué le agrega un condimento especial a una fecha que ya tiene una gran expectativa por el regreso del Top Race al autódromo sanjuanino.

El circuito El Zonda representa uno de los escenarios más tradicionales y exigentes del automovilismo argentino. Sus características lo convierten en una pista donde el conocimiento del trazado puede ser un factor importante.

Para Flaqué, el regreso tendrá un valor deportivo y también emocional. El piloto volverá a competir en una categoría nacional con el apoyo del público local y en un escenario que conoce de memoria.

El Top Race volverá a rugir en El Zonda y, entre las principales atracciones de la jornada, estará el regreso de uno de los pilotos sanjuaninos más reconocidos: Fabián Flaqué, nuevamente en casa y listo para afrontar un nuevo desafío.