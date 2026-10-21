El actor Fabián Gianola sufrió un grave accidente de tránsito luego de ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle del barrio porteño de Saavedra, en Buenos Aires. El impacto le provocó una fractura expuesta de radio, una lesión en los ligamentos de la muñeca derecha y golpes en distintas partes del cuerpo. Debido a las heridas, deberá ser operado este miércoles 21 de octubre.

El episodio ocurrió el lunes 19 de octubre, alrededor de las 15, cuando el artista salía del shopping DOT y se disponía a cruzar la intersección de las calles Deheza y Melián. Según relató, estaba a pocos pasos de llegar a la vereda cuando un automóvil Audi dobló y lo embistió.

En diálogo con Teleshow, Gianola aseguró que el conductor no habría frenado antes de impactarlo y describió la violencia del accidente. "Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire", expresó.

La fuerza del choque provocó que el actor saliera despedido y cayera sobre el asfalto. A pesar de los golpes y el susto, logró incorporarse por sus propios medios y permanecer consciente mientras esperaba asistencia.

"Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón, porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento", recordó al explicar que el accidente podría haber tenido consecuencias todavía más graves.

El conductor permaneció en el lugar y dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y al 911. Minutos después, personal policial y profesionales de salud acudieron para asistir al actor.

Posteriormente, Gianola recibió atención en un centro médico de Swiss Medical, donde le realizaron radiografías, constataron las lesiones y le inmovilizaron el brazo con un yeso.

Fabián Gianola deberá ser operado tras el accidente

Debido a la gravedad de la lesión en la muñeca derecha, los médicos determinaron que será necesaria una intervención quirúrgica. La operación está programada para este miércoles a las 16, cuando le colocarán una placa y tres tornillos para estabilizar la zona afectada.

El actor confirmó que ya mantuvo una consulta con el cirujano y que comenzaron los trámites correspondientes ante la compañía de seguros por el siniestro vial.

El accidente también provocó cambios en sus compromisos laborales. Gianola protagoniza actualmente la obra teatral Los 39 escalones, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Carna Crivelli, por lo que debió suspender las funciones previstas para este miércoles y jueves.

Pese a la lesión, manifestó su intención de regresar al escenario lo antes posible y expresó su esperanza de retomar las funciones el viernes, siempre que su evolución y las indicaciones médicas se lo permitan.

Mientras tanto, deberá atravesar un período de recuperación que dependerá de los resultados de la cirugía. Por el momento, permanece fuera de peligro, aunque con limitaciones físicas producto de las heridas sufridas.