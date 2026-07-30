Fabián Martín sobre el rescate del helicóptero: "Es un trabajo difícil"

El Gobierno de San Juan continúa con el operativo para rescatar los cuerpos de las siete víctimas del accidente del helicóptero Bell 412 ocurrido en una quebrada de difícil acceso entre los departamentos de Valle Fértil y Jáchal. El vicegobernador Fabián Martín brindó detalles sobre las tareas que lleva adelante la Policía de San Juan y destacó la complejidad del terreno, que obliga a los rescatistas a caminar alrededor de tres horas para llegar al sitio del siniestro.

"Son días difíciles. El día de ayer y hoy seguramente también, con estas lamentables pérdidas que hemos tenido", expresó el funcionario al referirse al impacto que provocó la tragedia en la provincia.

Un operativo en condiciones extremas

Martín explicó que el lugar donde cayó la aeronave ya fue localizado, pero llegar hasta allí representa un importante desafío para los equipos de rescate.

Según detalló, el personal avanza inicialmente en camionetas, motos y cuatriciclos hasta un punto donde los vehículos ya no pueden continuar. Desde allí, el trayecto debe completarse únicamente a pie.

"Tienen que caminar alrededor de tres horas una vez que ingresan con camionetas, motos o cuatriciclos. Llega un punto que ya no pueden avanzar más, salvo a pie", señaló.

El operativo está encabezado por el jefe de la Policía de San Juan, comisario Néstor Álvarez, quien coordina las tareas en el terreno junto a los equipos especializados.

El Gobierno sigue el operativo minuto a minuto

El vicegobernador indicó que el secretario de Seguridad mantiene una comunicación permanente con los responsables del operativo y transmite la información al gobernador Marcelo Orrego, quien monitorea el desarrollo de las tareas.

"Todo esto está monitoreado y lo sigue el gobernador Orrego minuto a minuto", afirmó Martín, quien además remarcó que el Ejecutivo decidió dejar las decisiones operativas en manos del personal especializado.

"Hemos dejado, con buen criterio del gobernador, que sea la gente de la Policía, los que saben de esto, quienes tomen las medidas. Nosotros confiamos en ellos para que esto se pueda resolver y rescatar los cuerpos lo más rápido posible."

Aún no definen un velatorio conjunto

Consultado sobre la posibilidad de realizar una despedida conjunta para las víctimas, el vicegobernador explicó que el Gobierno puso a disposición un espacio oficial, aunque la decisión final dependerá de cada una de las familias.

Entre las alternativas ofrecidas figura el Centro de Convenciones, aunque por el momento no existe una definición al respecto.

"Se les ha dado la posibilidad de hacerlo en algún espacio gubernamental, pero eso lo tiene que resolver cada familia", indicó.

Qué implica el duelo provincial

Martín también aclaró el alcance del duelo provincial de tres días decretado por el Gobierno de San Juan tras la tragedia.

El funcionario explicó que la medida constituye un homenaje a las víctimas y sus familias, pero no modifica el funcionamiento habitual de la administración pública ni del sistema educativo.

"No es asueto, se sigue trabajando y hay clases. Se suspenden los actos protocolares en virtud del duelo, pero el trabajo sigue."