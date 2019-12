Fabián Yannantuoni hizo la pole de la clase 3 en San Nicolás

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El santafesino Fabién Yannantuoni, con Fiat Tipo, se quedó hoy con la pole position en el Turismo Nacional, con vistas a la última fecha de su calendario, que se correrá mañana en el autódromo San Nicolás Ciudad.



El oriundo de Capitán Bermúdez estableció un tiempo de 1m. 34s. 028 para recorrer los 4.000 metros del trazado nicoleño y fueron sus escoltas el pergaminense Alfonso Domenech (Toyota Etios) y el santafesino Manuel Luque (Chevrolet Cruze).



Completaron los seis primeros el bahiense Juan Pipkin (Cruze), el puntano Fabricio Pezzini (Toyota Etios), y el tandilense Leonel Pernía (VW Vento).



La primera serie clasificatoria de la Clase 2, a seis vueltas, la ganó el actual campeón, el bonaerense Nicolás Posco (Fiat Fiesta), y luego clasificaron el santafesino Lucas Tedeschi (Toyota Etios), y el santafesino Ever Franetovich (Fiat Palio).



En la segunda batería se impuso el santafesino Joel Borgobello (VW Trend), y detrás arribaron el bonaerense Gastón Iansa (Fiesta Kinetic) y el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix).



El campeón de la Clase 2 surgirá del duelo del líder del torneo, el santafesino Franetovich (Palio) y su escolta, el olavarriense Agustín Herrera (Clío).



En tanto que en la Clase 3 pugnarán por el cetro el rionegrino José Manuel Urcera (Honda Civic), que comanda el campeonato, y el lanusense Emanuel Moriatis (Ford Focus).



Mañana, la clase 3 disputará dos series clasificatorias, a seis giros cada una, a las 9.50 y 10.20, respectivamente, a las 12.20 la Clase 2 correrá su final, a 16 rondas, y a las 13.30 se iniciará la final de la división mayor, a 20 vueltas.



Disputadas once fechas del campeonato de Clase 2 está al frente de las posiciones Ever Franetovich (Palio), con 292 puntos, seguido por Agustín Herrera (Clìo), 282, y Yoel Sebastián Pérez (Onix), 224.



La clase 3 tiene como líder a José Manuel Urcera (Honda Civic), con 256 unidades, y detràs se encolumnan Emanuel Moriatis (Focus), 243; y Leonel Pernía (Vento), 210.