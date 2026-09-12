Fabiola Yáñez se quiso meter a un boliche vip y protagonizó un papelón

Un tenso episodio tuvo lugar en la noche porteña cuando Fabiola Yáñez intentó ingresar al exclusivo boliche Tequila junto a un grupo de personas y recibió un contundente rechazo en la puerta. De acuerdo con lo relatado por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, la ex primera dama protagonizó un altercado de gran magnitud al no aceptar la negativa del personal de seguridad.

La situación escaló en la entrada del establecimiento cuando le impidieron el paso argumentando que su presencia no se alineaba con la imagen del lugar. Respecto a los motivos de la decisión, Ochoa detalló las palabras que le habrían dirigido a Yáñez: “No representás los valores de este lugar por lo que has hecho en tu vida. Las cosas que ha hecho usted en su vida, por eso a este boliche no viene”.

El trasfondo del rechazo estuvo directamente vinculado con su comportamiento durante el aislamiento social. De acuerdo con la información brindada en el ciclo televisivo, desde la discoteca le recriminaron los eventos sociales organizados en ese período. En ese sentido, Ochoa señaló: “Es un boliche, es Tequila. Llegó a la puerta, pensando que como es famosa la rechazaron ayer a la noche en la puerta”.

A su vez, la postura de los encargados del derecho de admisión fue contundente ante la presencia de la ex primera dama. Según el relato presentado en televisión, la frase que le dijeron en el ingreso fue: “Que hacés acá vos, que te la pasaste haciendo fiestas en pandemia, no sos digna de entrar”.

A pesar de la firme respuesta de los empleados del local, la comitiva no se retiró de inmediato del sitio. Al describir la reacción de Yáñez ante la negativa de las autoridades del establecimiento, Ochoa remarcó: “Llegó con un séquito al boliche. Hizo un escándalo a otro nivel”. A su vez, sobre la insistencia por acceder al recinto, el panelista agregó: “Ella insisted e insistió. Ella quería entrar y entrar”.