El sanjuanino Fabricio Illanes quedó en la historia del fútbol de Formosa al ser parte del plantel de San Martín que consiguió el ascenso a la Primera Nacional, después de vencer 2 a 0 a Cipolletti en la final del Torneo Federal A, disputada en San Francisco, Córdoba. Con goles de Ricardo Tapia y Dylan Leiva, el equipo dirigido por Marcelo Rubino alcanzó una conquista histórica y se convirtió en el primer club de su provincia en disputar la segunda categoría del fútbol argentino.

Nacido el 13 de julio de 1996 en San Juan, el mediocampista central vivió una jornada que coronó el esfuerzo de un grupo que venía persiguiendo el mismo objetivo desde la temporada anterior. En diálogo con DIARIO HUARPE, el futbolista repasó las emociones que dejó el ascenso, las dificultades que debió atravesar durante el campeonato, el respaldo de su familia y los sacrificios que marcaron su camino desde las primeras prácticas en Libertad Juvenil.

Fabricio Illanes con la copa de campeón del Federal A.

“Soy esto gracias a mis viejos”, expresó Illanes al referirse a las personas que lo acompañaron desde sus comienzos. La frase resume una historia atravesada por el esfuerzo familiar, la perseverancia y el sueño de crecer en el fútbol, un camino que lo llevó a representar a San Martín de Formosa en una de las consagraciones más importantes de la historia deportiva de esa provincia.

Un ascenso histórico para San Martín de Formosa

La victoria por 2 a 0 frente a Cipolletti fue el desenlace de una campaña que terminó con San Martín en la Primera Nacional. El resultado tuvo un significado especial para el fútbol formoseño, ya que, según destacó el propio Illanes, hacía 50 años que la provincia no tenía un club en el Nacional B, como se conoce históricamente a la categoría.

Un abrazo eterno de Fabricio Illanes que marcó un ascenso histórico.

“Para nosotros es algo histórico, para la provincia también”, contó el mediocampista al recordar lo que significó la consagración. La emoción no quedó solamente dentro de la cancha, sino que también se trasladó a las tribunas, donde los hinchas realizaron un importante esfuerzo para acompañar al equipo hasta Córdoba.

El futbolista destacó especialmente la presencia de la gente y el sentimiento que se generó alrededor de la final. “Ver toda la gente que hizo su esfuerzo para poder ir a ver el partido de Córdoba es algo grandioso”, manifestó al describir una experiencia que compartió con sus compañeros y con todo el pueblo formoseño.

Para Illanes, el ascenso también representó la recompensa a un proceso que había comenzado el año anterior, cuando el equipo llegó a la final, pero no pudo conseguir el objetivo. Esa experiencia previa fue parte del camino que permitió al grupo volver a intentarlo y alcanzar la consagración.

Llegó en busca del ascenso y encontró su lugar en el plantel

La llegada de Illanes a San Martín de Formosa se produjo a fines de febrero del 202. A partir de esas conversaciones, el mediocampista pudo incorporarse a la institución y firmó un contrato por dos temporadas, con el objetivo de pelear por el ascenso.

La celebración de Illanes refleja años de esfuerzo dentro del fútbol.

“Cuando llegué al club, firmamos un contrato por dos años, así que este fue mi segundo año”, explicó. El futbolista recordó que, durante su primera temporada, el equipo también alcanzó la final, aunque en aquella oportunidad no pudo quedarse con el premio mayor.

La revancha llegó en este campeonato, en el que el plantel consiguió transformar el objetivo pendiente en una realidad. La continuidad de una base de jugadores de la temporada anterior fue, para el sanjuanino, uno de los aspectos que ayudaron a construir el camino hacia el ascenso.

Illanes también aclaró que no le tocó comenzar la final como titular, aunque remarcó su disposición para aportar desde el lugar que le correspondiera. “Siempre me reconozco que soy un jugador que suma donde le toca estar”, afirmó al explicar su manera de afrontar el trabajo dentro del grupo.

Una situación familiar que puso a prueba su fortaleza

Durante la temporada, el mediocampista atravesó uno de los momentos personales más difíciles desde su llegada a Formosa. A mitad de año tuvo que regresar a San Juan por el delicado estado de salud de su padre, Marcelo, una situación que lo obligó a interrumpir temporalmente sus entrenamientos y alejarse de la dinámica del equipo.

“Lo tuve muy grave”, contó sobre el problema de salud de su padre. Debido a esa situación, perdió alrededor de tres semanas de entrenamiento y, cuando pudo regresar, tuvo que realizar una especie de mini pretemporada para recuperar su condición física y volver a ponerse a disposición del cuerpo técnico.

El regreso al grupo le permitió recuperar minutos y continuar en la búsqueda del objetivo deportivo. Para Illanes, ese proceso fue una muestra de la importancia de mantenerse preparado y seguir trabajando incluso cuando las circunstancias personales complican el camino.

La familia volvió a ocupar un lugar central cuando llegó el momento de disputar la final. El sanjuanino tenía un deseo especial: que su padre Marcelo pudiera acompañarlo desde las tribunas en uno de los partidos más importantes de su carrera.

“Yo quería que estuviera mi viejo en la cancha”, recordó. Aunque su madre Natalia y su hermano Carli no pudieron viajar por cuestiones laborales, sus hermanos Facundo y Federico hicieron el esfuerzo para estar presentes y acompañarlo en la consagración. Además, agradeció a su pareja Florencia, quien lo acompaña incondicionalmente en su carrera como deportista.

El recuerdo de los primeros entrenamientos en bicicleta

La historia de Illanes en el fútbol comenzó cuando era muy chico, en Libertad Juvenil, el club sanjuanino donde dio sus primeros pasos. El mediocampista recordó que, aunque no puede precisar exactamente la edad que tenía, conserva imágenes de aquellos primeros entrenamientos junto a su familia.

“Con 40 grados de calor, mi viejo me llevaba a mí y a mi hermano Rodrigo en bicicleta para ir a entrenar”, relató. Esa escena quedó grabada en su memoria como una de las postales más representativas de los esfuerzos que realizó su padre para acompañar el crecimiento futbolístico de sus hijos.

El respaldo familiar fue constante durante su formación y continuó a lo largo de las diferentes etapas de su carrera. Por eso, después del ascenso, Illanes también dedicó palabras de agradecimiento a sus tíos, sus tías y su abuela, quienes le hicieron llegar mensajes de aliento durante el campeonato.

“Siempre me hacen llegar su apoyo”, expresó al mencionar a sus familiares. El futbolista también aprovechó la entrevista para saludar a sus hermanos, quienes participaron de la semifinal de la B local de la Liga Sanjuanina y consiguieron avanzar a la final del domingo después de imponerse en la definición por penales.

Un recorrido por distintos clubes y entrenadores

Antes de alcanzar el ascenso con San Martín de Formosa, Illanes construyó su trayectoria en diferentes equipos del fútbol argentino. Además de sus inicios en Libertad Juvenil, pasó por Peñarol, Costa Brava, San Martín de Mendoza, Unión de Villa Krause, Cipolletti y Rincón, entre otras instituciones.

Su paso por el chacarero mendocino también le permitió experimentar un ascenso, en aquella oportunidad al Federal A. Esa experiencia se sumó a un recorrido en el que debió adaptarse a distintos planteles, entrenadores y desafíos deportivos.

Al recordar a quienes dejaron una marca en su formación, mencionó a Alejandro Schiaparelli, actualmente vinculado a San Martín de San Juan, a Salvador Mónaco y a un entrenador de apellido Salas, de Santa Lucía. Illanes destacó que fueron personas importantes durante su desarrollo como futbolista y que conserva presente el acompañamiento que recibió de ellos.

Sin embargo, volvió a señalar a su padre Marcelo como la figura principal en su camino. “Siempre estuvo apoyando ahí en el cañón”, expresó al recordar el acompañamiento que Marcelo brindó tanto a él como a sus hermanos a lo largo de los años.

La unión del grupo, una de las claves del ascenso

Para Illanes, la consagración de San Martín de Formosa no se explica únicamente por el rendimiento dentro de la cancha. El mediocampista destacó el vínculo que se construyó entre los integrantes del plantel y la continuidad de una base de jugadores que ya había compartido la experiencia de la temporada anterior.

“Este grupo se esmeró mucho desde el año pasado, porque se mantuvo una base”, explicó. Según su análisis, la calidad humana de los integrantes fue uno de los factores que permitió sostener el trabajo y llegar a la meta que se habían propuesto.

En ese contexto, también valoró la presencia de compañeros con experiencia en el fútbol nacional, entre ellos Gervasio Núñez, Kevin Hummel, Dylan Leiva y RicardoTapia. El sanjuanino señaló que esos futbolistas resultaron fundamentales para el funcionamiento del grupo y que su aporte fue importante tanto desde lo deportivo como desde lo humano.

Illanes compartió habitación de concentración con Gervasio Núñez cuando el equipo jugaba de visitante, una dinámica que se mantuvo durante la temporada. Sobre el experimentado futbolista, resaltó que tanto él como otros referentes del plantel son personas de las que siempre se puede aprender y que su presencia fue valiosa para el equipo.

Los festejos y el futuro de Fabricio Illanes

Después de la consagración, el plantel regresó a Formosa y vivió el recibimiento de la gente que acompañó al equipo durante toda la campaña. Illanes contó que llegaron y se reecontraron con los hinchas. A su vez, celebraron con un asado para todo el equipo.

En lo personal, el sanjuanino tiene previsto descansar, disfrutar de su familia y regresar a San Juan en los próximos días. Después de una temporada exigente y de haber alcanzado uno de los objetivos más importantes de su carrera, deberá comenzar a definir cómo continuará su recorrido profesional.

Su contrato con San Martín de Formosa vence el 31 de diciembre, por lo que todavía resta conversar sobre su futuro. “Seguramente después habrá que sentarse y hablar, y ver qué pasará en el futuro”, señaló Illanes, sin adelantar una decisión sobre su continuidad en el club.

Mientras tanto, el mediocampista disfruta de una conquista que quedará en la historia de San Martín de Formosa y que también forma parte de su propio recorrido como futbolista. Desde aquellas primeras prácticas en Libertad Juvenil, con su padre llevándolo en bicicleta bajo el calor sanjuanino, hasta el ascenso a la Primera Nacional, su historia vuelve a poner en primer plano el esfuerzo familiar que acompaña los sueños deportivos.