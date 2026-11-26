Facundo Arana atraviesa un momento crítico con sus hijos y María Susini luego de casi un año de separación tras 19 años juntos. Aunque el actor aseguró varias veces que seguía enamorado de la modelo y que su familia nunca se rompería, en las últimas horas salió a la luz una interna profunda que quebró el vínculo con su entorno.

El conflicto comenzó hace cerca de un año, cuando India Arana sufrió una grave caída del caballo durante una competencia de equitación y se rompió el casco por el golpe en la cabeza. En aquel momento trascendió que el músico fue de urgencia a la clínica, pero no pudo entrar por una orden directa de su expareja.

En el ciclo LAM por América TV, Pepe Ochoa reveló la trama detrás de aquella prohibición: "Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto". Además, contó que después de impedirle pasar al centro de salud, María Susini tomó otra medida extrema respecto al barrio cerrado donde residen.

El periodista detalló los motivos de esa determinación al aire: "Hace tiempo vienen arrastrando una situación un poco complicada con una de sus hijas, lo que llevó a que María decidiera que Facundo ni siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven". De ese modo, el distanciamiento se volvió total.

Según explicó el panelista, el alejamiento responde a la postura que adoptó el actor frente a un asunto personal de la adolescente, lo que generó rechazo en su círculo íntimo. Al respecto, Pepe Ochoa fue categórico sobre el presente del artista: "Facundo está aislado de su familia y la frase es: ‘No lo reconocemos’".

La raíz de aquel episodio en la clínica estuvo ligada directamente con la vida sentimental de la joven y el desacuerdo entre sus padres: "No lo dejaron entrar a la clínica porque Facundo rechazaba el vínculo de su hija con su novio". En ese instante, Denise Dumas aportó un dato clave: "Ya se peleó, pero estaba de novia con alguien un poquito más grande que era su profesor de equitación".

Lejos de tratarse de un capricho, la preocupación del actor pasaba por la diferencia de edad entre la joven y el instructor, una postura opuesta a la de su exmujer. Pepe Ochoa cerró el tema resumiendo el cruce familiar: "María estaba a favor. Facundo no estaba en contra, pero le decía ‘tenés 18 y él es tu profesor que tiene 40’".