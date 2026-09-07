Facundo Arana contó que se cerró el amor tras separarse de su esposa

Luego de confirmarse el distanciamiento definitivo con María Susini, Facundo Arana se sinceró sobre su presente personal y descartó la posibilidad de rehacer su vida afectiva con alguien más. La expareja del artista dejó en claro previamente que no existió una reconciliación, postura que el propio actor terminó por respaldar al señalar la serenidad con la que atraviesan esta etapa junto a su entorno.

En declaraciones periodísticas, el protagonista repasó el vínculo que mantiene con Susini y la postura que asumieron para resguardar la tranquilidad familiar. "No volvimos y no sé si volvamos. Estoy muy bien, ella está muy bien y sabemos todos cuál es nuestra prioridad y estamos súper tranquilos", expresó Facundo Arana sobre el estado actual de la relación. En ese sentido, remarcaron que el objetivo primordial se enfoca en el bienestar de los hijos de la pareja para evitar que resulten perjudicados durante el proceso.

A pesar de la distancia, el artista profundizó en el sentimiento que conserva hacia su exesposa. "Soy un convencido de que una persona es muy afortunada si encuentra el amor de su vida. Yo lo encontré, lo viví, lo vivo y lo voy a vivir hasta el último día de mi vida. Entonces, que lo que te una a esa persona sea un amor incondicional, ya sabés que elegiste bien y después lo otro son detalles. A esta edad es muy lindo haber podido darme cuenta de eso y vivirlo así", manifestó el actor.

La vida cotidiana tras la separación también formó parte de su balance personal. El actor confesó que extraña mucho la rutina compartida, aunque sostuvo encontrarse en un buen momento. "Teníamos la idea de que los chicos tuvieran un alma sonriendo siempre y punto", agregó, al tiempo que insistió en que "con María nos vamos a seguir riendo".

Al ser consultado sobre la chance de iniciar un nuevo vínculo afectivo, la respuesta de Arana resultó categórica respecto a su futuro personal. "¿De quién? ¿De María? Estoy enamorado", contestó de forma directa. Para concluir, el artista cerró cualquier posibilidad de conocer a otra persona con una contundente postura: "No busco enamorarme. Cada uno con su librito y el mío lo escribo yo. Estoy tan feliz con lo que siento por ella que es una pregunta que no se me cruza por la existencia".