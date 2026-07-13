Facundo Arana descartó reconciliarse con su ex y tiene nueva novia

El actor Facundo Arana atraviesa un presente de giros inesperados en su vida personal tras filtrarse un supuesto distanciamiento de María Susini. De acuerdo con las últimas versiones periodísticas, el artista habría iniciado una relación amorosa con otra persona mientras reacomoda su realidad cotidiana. Esta situación se produce después de atravesar 12 meses de intensas transformaciones en su ámbito privado.

En recientes declaraciones públicas, Arana dejó entrever su postura actual respecto a la posibilidad de reconstruir su felicidad afectiva. El protagonista de ficciones remarcó su voluntad de "apostar fuerte por el amor" para superar las dificultades vividas durante el último tiempo. Este pensamiento se alinea con su necesidad de encontrar un nuevo equilibrio emocional en una fase de cierre y apertura.

La reorganización de su presente sentimental también incluye la búsqueda de una armonía que le permita avanzar en sus proyectos. En ese sentido, el actor destacó la relevancia de "reencauzar todo" después de transitar un ciclo de cambios significativos que impactaron en su bienestar. Las nuevas informaciones sugieren que este camino de sanación lo ha llevado a un vínculo distinto, alejándolo de la estructura familiar que sostuvo durante años.