La vida sentimental de Facundo Arana quedó en el centro de la escena tras confirmar su separación de María Susini. En las últimas horas trascendió que el actor estaría atravesando un fuerte aislamiento de su entorno íntimo debido a un desacuerdo con el novio de su hija y por haber iniciado un nuevo vínculo amoroso con Marian Saud.

Según reveló el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, el protagonista de varias ficciones exitosas mantenía un doble juego sentimental que enfureció a su expareja. "Facundo quería volver con María Susini, mientras estaba saliendo con alguien", aseguró el periodista sobre el trasfondo de esta crisis que sacude a todo el clan familiar.

A pesar de que el artista declaró en múltiples oportunidades que la modelo era el gran amor de su vida, ella decidió tomar distancia frente a las contradicciones. "Facundo le decía a María que quería volver y, a la vez, estaba conociendo a otra persona", sumó Ochoa al detallar las actitudes que provocaron el quiebre definitivo entre ellos.

El malestar creció cuando salieron a la luz las señales en redes sociales por parte de la tercera en discordia. "Su pareja, una diseñadora llamada Marian Saud, empezó a subir fotos con su perro, su casco, dando a entender indicios que no le gustaron a Susini", explicó el comunicador sobre el detonante que expuso el romance ante el público.

La falta de sinceridad del intérprete terminó por colmar la paciencia de la conductora y de sus hijos. "María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaba en una relación con otra persona y le prometía cosas", señaló el panelista respecto al enojo que generó esta situación y que profundizó la grieta dentro de la casa.

A este panorama sentimental se le sumó una fuerte interna paterna por el noviazgo de la joven de 18 años con un hombre de alrededor de 40 años. Según aportó Denise Dumas, el hombre en cuestión era su profesor de equitación, un vínculo que ya habría finalizado pero que dejó secuelas graves en la convivencia diaria.

Como consecuencia de todos estos enfrentamientos, el actor tendría actualmente prohibido el ingreso al barrio privado donde reside María Susini. Tanto la modelo como el artista optaron por el silencio absoluto ante la prensa, buscando resguardar su intimidad en medio de este complejo escándalo mediático.