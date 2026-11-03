Facundo Campazzo sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo y se perderá los próximos partidos del Real Madrid. El club español confirmó el diagnóstico este martes 3 de noviembre, luego de realizarle estudios médicos al base argentino.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Facundo Campazzo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Pendiente de evolución”, informó la institución en un comunicado.

Cómo se produjo la lesión

El jugador se lesionó durante el tercer cuarto del encuentro de Liga Endesa del domingo, en el que el Real Madrid venció 90-79 al Recoletas Salud San Pablo Burgos. La institución no precisó el tiempo estimado de recuperación, aunque confirmó que no estará disponible para los próximos compromisos.

La primera ausencia será en el partido de Euroliga frente al Panathinaikos, previsto para este miércoles. El entrenador Pedro Martínez también cuenta con otras bajas en el plantel, entre ellas las de Usman Garuba, Gabriel Deck, Theo Maledon, Nick Smith Jr. y Mikael Jantunen.

La incógnita por la Selección argentina

La lesión abre un interrogante sobre la disponibilidad de Campazzo para los próximos compromisos del seleccionado nacional en los clasificatorios al Mundial. Por el momento, el Real Madrid no informó un plazo de recuperación y señaló que la evolución del jugador determinará cuándo podrá volver a las canchas.