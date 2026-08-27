La eliminación de River de la Copa Sudamericana dejó una profunda tristeza entre los jugadores. Uno de los momentos más conmovedores se produjo en los pasillos internos del Monumental, cuando Facundo González se retiró del estadio entre lágrimas después de la derrota ante Independiente Santa Fe.

El joven defensor cordobés, de 20 años, había comenzado el encuentro en el banco de suplentes. Ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Tobías Andrada y disputó apenas 14 minutos antes de que el partido llegara a la definición por penales.

González fue uno de los futbolistas de River que no pudo convertir su remate en la tanda decisiva. Las cámaras de televisión lo captaron mientras abandonaba el estadio visiblemente afectado por la eliminación y sin poder contener el llanto.

Al igual que sus compañeros, el defensor no realizó declaraciones ante la prensa después del partido. La derrota significó un duro golpe para un River que había conseguido ponerse en ventaja en el segundo tiempo gracias a un gol de Sebastián Driussi, pero terminó sufriendo el empate de Franco Fagúndez a diez minutos del final.

La serie se definió finalmente desde los doce pasos, donde Independiente Santa Fe consiguió imponerse y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. River, en cambio, quedó eliminado en octavos de final después de haber empatado 0-0 en el encuentro de ida disputado en Bogotá.

Ahora el equipo deberá dar vuelta la página rápidamente. River volverá a jugar este domingo desde las 15 ante Banfield, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro contará con la presencia de hinchas visitantes del Millonario.