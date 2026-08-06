Facundo Medina deja Marsella para jugar en Bayer Leverkusen

Luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, Facundo Medina volvería a cambiar de camiseta en el fútbol europeo. El defensor de Olympique de Marsella está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Bayer Leverkusen, que ya inició las gestiones para concretar la transferencia.

Según trascendió, el club alemán alcanzó un entendimiento con la dirigencia del conjunto francés para avanzar en las negociaciones y cerrar la incorporación del futbolista de 27 años, quien disfruta de unos días de descanso tras su participación con la Albiceleste y recién se reincorporará a los entrenamientos el próximo 12 de agosto.

Un cambio inesperado

La posibilidad de una nueva transferencia sorprende porque Medina firmó recientemente un contrato con el Olympique de Marsella hasta mediados de 2030. Sin embargo, la propuesta del Bayer Leverkusen convenció al club francés de abrir una negociación.

Si bien no trascendieron los montos de la operación, se estima que el conjunto alemán deberá realizar una importante inversión, ya que Marsella desembolsó cerca de 20 millones de euros para quedarse de manera definitiva con el defensor tras ejecutar la opción de compra.

Su temporada en Francia

En la última campaña, Medina disputó 26 partidos oficiales con la camiseta del Olympique de Marsella. Durante ese período brindó una asistencia, acumuló 2.015 minutos en cancha, recibió nueve tarjetas amarillas y no fue expulsado.

Presencia en el Mundial 2026

El defensor también tuvo una participación importante en la campaña de la Selección Argentina durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fue titular en los encuentros frente a Argelia, Austria y Cabo Verde, mientras que ingresó desde el banco de suplentes ante Egipto y también en la final frente a España.

Ahora, con el Mundial ya finalizado, Medina podría afrontar un nuevo desafío en una de las ligas más competitivas de Europa. De concretarse la operación, el Bayer Leverkusen sumará a un defensor con experiencia internacional y presencia en la última Copa del Mundo, mientras que el argentino iniciará una nueva etapa en la Bundesliga.