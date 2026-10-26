El exdiputado nacional y dirigente sindical Facundo Moyano se presenta este lunes 26 de octubre ante la Justicia porteña para solicitar que se levante la restricción perimetral que le impide acercarse a su pareja, Candela Arizaga. La audiencia está prevista para las 11 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, ubicado en la calle Suipacha al 150, en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida cautelar fue dispuesta en el marco de una investigación por presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en una causa vinculada a posibles hechos de violencia de género. La decisión sobre su continuidad depende de la Justicia y no únicamente de la voluntad expresada por las personas involucradas.

La audiencia se postergó por un problema de salud

La presentación de Moyano estaba prevista inicialmente para el jueves 22 de octubre, pero su defensa informó que el dirigente tenía un cuadro febril que le impedía asistir. Por ese motivo, la audiencia fue reprogramada para este lunes.

La semana pasada, Arizaga sí compareció ante la Justicia y reiteró su pedido para que se levante la restricción. La joven sostuvo que quiere continuar la relación y manifestó su malestar por no poder encontrarse ni comunicarse con su pareja en Argentina.

«Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar», expresó al salir de los tribunales.

Qué investiga la Justicia

La causa se inició tras un episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, que derivó en la intervención policial y en la aplicación de medidas cautelares contra Moyano.

Durante el proceso, Arizaga negó haber sido víctima de agresiones físicas y volvió a solicitar que se revisara la prohibición de acercamiento. Sin embargo, un informe de profesionales del Ministerio Público Fiscal señaló indicadores de culpabilización y naturalización de ciertas dinámicas de pareja, según información publicada por Infobae.

La Justicia también analiza otros elementos vinculados con el presunto incumplimiento de las restricciones. Por el momento, la investigación continúa abierta y la declaración de Moyano será una nueva instancia para evaluar el pedido de levantamiento de la medida.

Hasta que exista una resolución judicial, la restricción permanece vigente. No se informó aún cuál será la decisión de la jueza tras la presentación prevista para este lunes.