Se conocieron las primeras fotografías de Facundo Moyano tras quedar detenido luego del episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, donde una joven de 23 años denunció haber sido agredida.

En las imágenes, difundidas tras el operativo policial, se observa al exdiputado y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) dentro de una dependencia policial. En una de las fotografías aparece de frente y en la otra, de perfil, vestido con una remera negra.

Moyano quedó alojado en la comisaría 13 A por disposición del fiscal Julián Pistone, quien investiga el episodio bajo la acusación de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Facundo Moyano tras haber sido denunciado por su pareja. Fuente: Policía de la Ciudad.

La denuncia que derivó en la detención

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando la joven salió corriendo semidesnuda de un edificio ubicado en la zona de avenida del Libertador y pidió ayuda.

Según el parte policial, Moyano salió detrás de ella y ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad. La mujer manifestó que había sido agredida por el dirigente, por lo que fue trasladada al Hospital Pirovano.

En el centro de salud recibió asistencia médica y psicológica y fue sometida a estudios toxicológicos.

De acuerdo con la información policial, tanto Moyano como la joven habrían estado bajo los efectos de estupefacientes al momento del episodio.

La situación generó un importante despliegue de la Policía de la Ciudad y del SAME en plena avenida del Libertador. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, relató un vecino en diálogo con radio Mitre.

Qué investiga la Justicia

El fiscal Pistone ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir lo ocurrido dentro del edificio y establecer qué sucedió durante los minutos previos a la intervención policial.

Entre las diligencias previstas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la convocatoria de testigos que puedan aportar información sobre el episodio.

Además, la Justicia consultó a la joven si pretende impulsar la denuncia penal y si necesita medidas de protección.

Mientras avanza la investigación, también se dispuso una consigna policial en el domicilio de Moyano.

Huguito Moyano se presentó en la comisaría

Pasadas las 8.30, el diputado nacional y abogado Hugo “Huguito” Moyano se presentó en la comisaría 13 para conocer la situación procesal de su hermano y asistirlo.

Luego se confirmó que Facundo Moyano quedó representado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Por el momento, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder.