Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia luego de que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires considerara que existen elementos para investigar un presunto encuentro con Candela Arizaga, pese a la prohibición de acercamiento y contacto que pesa sobre el exdiputado. El nuevo hecho se habría producido durante una estadía de Moyano en un hotel porteño.

Qué declaró Candela Arizaga

En su declaración ante la Fiscalía, Candela Arizaga negó haber sido víctima de violencia durante su relación con Moyano. “Es falso que le haya manifestado a la Policía que fui víctima de violencia”, sostuvo la joven al ampliar su testimonio el 24 de agosto.

Arizaga también explicó que durante el fin de semana previo al episodio del 4 de agosto compartió distintas actividades con Moyano y su familia. Según relató, fueron a la cancha de River y luego regresaron al departamento para ver una película. “Como no tenía sueño, comencé a consumir cocaína”, declaró.

La joven aseguró además que tiene pocos recuerdos de aquella madrugada y vinculó esa situación con el consumo de drogas. “No recuerdo haber estado mal; todo lo olvidé”, expresó. También afirmó que no recuerda haber dicho que había sido golpeada o privada de su libertad, aunque admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba.

El presunto encuentro en el hotel

La nueva imputación está relacionada con un supuesto encuentro ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en un establecimiento ubicado sobre la avenida Belgrano al 500. De acuerdo con la resolución fiscal, Moyano habría coincidido allí con Arizaga mientras seguía vigente una restricción que le impedía acercarse a menos de 300 metros y mantener cualquier tipo de contacto con ella.

La investigación incorporó registros y elementos vinculados con la estadía del exdiputado. En una primera revisión de las cámaras del hotel no se habría podido confirmar la presencia de Arizaga durante el período en que Moyano estuvo alojado. Sin embargo, posteriormente la Fiscalía decidió incorporar el episodio como un nuevo hecho y avanzar con la imputación por desobediencia.

La causa y el cambio de abogados

La investigación original comenzó después del episodio del 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador y Moyano fue detrás de ella. El dirigente ya estaba imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron de representar a Moyano tras manifestar que existían “desavenencias insalvables” respecto de la estrategia de defensa. Luego, el exdiputado designó como nuevos abogados a Alejandro Valle y Darío Saldaño. Mientras tanto, continúa vigente la prohibición de acercamiento y de contacto con Arizaga.