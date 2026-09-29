Facundo Moyano huyó a Madrid tras la escandalosa nota con Moria Casán

El dirigente sindical determinó alejarse del país e instalarse en Madrid luego de la gran repercusión que generó su intervención en el programa La Mañana con Moria. El exdiputado busca distanciar su figura de la presión del periodismo y del ámbito judicial, fijando un perfil mucho más reservado en tierras europeas.

Esta partida hacia la capital española fue definida como un autoexilio por Marina Calabró en Primicias Ya, marcando una etapa compleja en el panorama del dirigente. Para afrontar este escenario, el exlegislador ejecutó una resolución radical en sus redes al desactivar su cuenta oficial de Instagram con la idea de frenar cualquier tipo de cruce o comentario.

Aunque el buscador web arroja el perfil de la red social, al intentar ingresar el sitio indica que no está disponible. En cuanto a este paso, Damasia Ochoa sostuvo que podría tratarse de "una de las estrategias que la familia le debe haber pedido, en torno a la nota de Moria". La intención de su entorno cercano apunta a frenar la exposición mediática y calmar la controversia generada por sus últimas apariciones públicas.

A diferencia del conflicto registrado dos meses atrás, cuando el líder gremial usaba sus canales para expresarse sobre su situación legal, esta oportunidad optó por un estricto silencio y el distanciamiento geográfico. En el continente europeo lo aguardaba Natalia Cometto, una mujer con quien tuvo un vínculo en el pasado y a quien señaló en su círculo íntimo como "el amor de su vida". De este modo, el dirigente busca reorganizar su cotidianeidad alejado de las pantallas locales.