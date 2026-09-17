Facundo Moyano le pidió a la Justicia porteña que levante la perimetral que le impide acercarse y mantener contacto con su novia, la modelo Candela Arizaga. El planteo se conoció este jueves y se produjo después de un episodio ocurrido en el departamento del exdiputado, en Belgrano.

La restricción establece que Moyano no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga ni mantener ningún tipo de contacto con ella. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación iniciada por la Justicia porteña.

Según se supo, Arizaga también había solicitado el miércoles que se levantara la prohibición. Sin embargo, hasta el momento la fiscalía mantiene vigentes las medidas de protección.

Investigan un supuesto encuentro

La causa se inició luego de que trascendieran imágenes que mostrarían a Moyano y Arizaga juntos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que sobre el exdiputado ya pesaba la orden de restricción.

A partir de esa situación, la Justicia busca determinar si efectivamente existió un encuentro entre ambos y si se incumplió la medida judicial.

De acuerdo con la información publicada por TN, la fiscalía ya retiró las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del hotel para analizarlas como parte de la investigación.

Mientras avanza esa verificación, la perimetral continúa vigente y Moyano solicitó formalmente que sea levantada para poder volver a tener contacto con Arizaga.

La situación judicial permanece abierta y la fiscalía todavía debe resolver el pedido de ambos.