El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano quedó detenido este martes, acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, luego de un confuso episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano.

El fiscal Julián Pistone dispuso que Moyano permanezca alojado en la comisaría 13 A y ordenó colocar una consigna policial en el domicilio del sindicalista. Además, dispuso una serie de medidas de prueba para reconstruir lo sucedido.

La investigación contempla el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la convocatoria de testigos. También se consultó a la joven involucrada si desea impulsar formalmente la denuncia penal y si requiere medidas de protección.

La joven salió desnuda del edificio y pidió ayuda

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando una joven influencer de 23 años salió corriendo desnuda desde un edificio ubicado en la zona de avenida del Libertador.

Según el parte policial, Moyano salió detrás de ella y ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en plena calle.

De acuerdo con la información oficial, ambos habrían estado bajo los efectos de estupefacientes. La joven manifestó ante los policías que había sido agredida por Moyano, por lo que fue trasladada al Hospital Pirovano.

En el centro de salud recibió asistencia médica y psicológica y se le realizaron estudios toxicológicos.

El episodio provocó un importante despliegue policial y del SAME en la zona. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, relató un vecino a radio Mitre.

La investigación judicial

Tras la detención, el fiscal Pistone comenzó a reunir elementos para establecer qué ocurrió dentro del edificio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las principales medidas ordenadas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de personas que puedan aportar información sobre el episodio.

La Justicia también deberá determinar si la joven decide avanzar con la denuncia penal y si necesita medidas de seguridad ante el contexto investigado.

Pasadas las 8.30, el diputado nacional y abogado Hugo “Huguito” Moyano se presentó en la comisaría para interiorizarse sobre la situación y asistir a su hermano. Posteriormente se confirmó que Facundo Moyano quedó representado legalmente por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Quién es la joven involucrada

La mujer involucrada es Candela Arizaga, una modelo e influencer argentina de 23 años que cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. En sus redes sociales suele compartir fotografías de viajes, producciones y distintos momentos de su vida.

Arizaga había alcanzado notoriedad pública en 2024, cuando confirmó una relación sentimental con el cantante L-Gante. El vínculo se extendió durante algunos meses y ambos compartieron fotografías y videos juntos.

Actualmente, la joven permanece bajo atención médica mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar qué ocurrió durante la madrugada en el departamento de Belgrano.