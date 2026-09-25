Facundo Moyano reapareció públicamente en televisión y volvió a referirse a la causa judicial que lo tiene como acusado por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra su pareja, Candela Arizaga. Durante una entrevista con Moria Casán, negó los delitos que se le imputan y dio su versión sobre lo ocurrido la madrugada del 4 de agosto en su departamento de Belgrano.

Uno de los momentos que mayor repercusión generó fue cuando habló del estado en el que, según aseguró, encontró a Arizaga aquella noche. “A Candela la vi fiambre y le hice RCP”, afirmó Moyano, quien sostuvo que creyó que la joven había sufrido un paro cardíaco y que por esa razón pidió asistencia.

El exdiputado insistió en que su relato puede ser respaldado con elementos incorporados al expediente y remarcó que niega haber cometido los hechos investigados. También aseguró que Arizaga nunca declaró haber consumido cocaína ni haber permanecido retenida contra su voluntad.

Durante la entrevista, Moyano sostuvo además que desconoce qué le ocurrió a la joven aquella madrugada y aclaró que no puede realizar un diagnóstico médico. Según relató, interpretó en ese momento que se trataba de una emergencia cardíaca y actuó en consecuencia.

El sindicalista también cuestionó algunas versiones difundidas en medios de comunicación y afirmó que decidió hablar públicamente porque considera que se instaló información que, según su postura, no coincide con lo ocurrido.

“Yo hablo ahora porque no hice nada, por lo menos no hice nada de lo que se me endilga”, expresó durante el programa, mientras reiteró que será en el marco de la investigación judicial donde buscará demostrar su versión de los hechos.

La causa sumó además un nuevo capítulo en los últimos días. Moyano fue imputado por desobediencia a raíz de un presunto encuentro con Arizaga ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en un hotel ubicado sobre avenida Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución fiscal citada por Infobae, el encuentro se habría producido cuando aún estaban vigentes medidas judiciales que restringían el acercamiento y el contacto entre ambos. La situación permanece bajo investigación.