Facundo Moyano reveló la enfermedad que tiene en medio de sus problemas

Facundo Moyano reapareció públicamente luego de la declaración que realizó Candela Arizaga en la fiscalía este jueves 22 de octubre de 2026. La modelo acudió ante las autoridades judiciales para exigir que se levante la medida perimetral que pesa sobre el exdiputado. Antes de ingresar a la audiencia, ella expresó su enojo con las autoridades por no respetar sus decisiones personales y aseguró que solo busca vivir su historia de amor con libertad.

El ex legislador se comunicó con el programa Intrusos para referirse a su situación actual y respaldar el reclamo de su pareja. Durante la charla, él contó que se encuentra engripado tras su viaje a España y atribuyó su malestar físico al fuerte estrés y a la depresión que sufre por este conflicto. "Estoy muy engripado desde que llegué de España, se ve que el cambio de clima y mis defensas bajas por el estrés y la depresión que tengo me mataron", afirmó.

El dirigiéndose a los medios criticó de manera contundente la actuación de las autoridades en este proceso. "Me duele que dañen mi relación con Cande. La Justicia, si es que se le puede decir así, debería dejar de gastar los recursos en pelotudeces condicionadas por los medios y la política", remarcó en el ciclo televisivo. La defensa de la modelo presentó un nuevo escrito para anular la restricción, mientras que el equipo legal del ex dirigente planea solicitar la nulidad total del expediente.