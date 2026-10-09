Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a mostrarse juntos y confirmaron su reconciliación desde España, donde compartieron fotografías y mensajes románticos en redes sociales. El reencuentro se produjo mientras en Argentina continúa una investigación judicial por un episodio ocurrido en agosto, en el que el dirigente sindical quedó involucrado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La pareja publicó imágenes desde Madrid, donde posó abrazada y sonriente. Moyano acompañó una de las publicaciones con una frase contundente sobre su relación: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”. Arizaga, por su parte, le respondió con un mensaje afectuoso.

Los mensajes románticos desde Madrid

Las publicaciones dejaron atrás, al menos públicamente, las versiones de una separación que habían circulado durante las últimas semanas. En las imágenes difundidas, ambos se mostraron juntos y compartieron momentos de su estadía en Europa.

El reencuentro tuvo repercusión porque se produjo después de la polémica que rodeó a la pareja y de las medidas judiciales dispuestas en Argentina. Según trascendió, la restricción de acercamiento vigente en el país no impide que ambos se encuentren en el exterior, aunque el alcance concreto de las medidas depende de lo establecido por la Justicia.

El descargo de Candela Arizaga

En medio de las repercusiones, Arizaga publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó las versiones sobre una supuesta denuncia contra su pareja.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió. También cuestionó la difusión de versiones sobre el episodio y pidió que se investigara lo sucedido antes de emitir críticas.

Sus declaraciones se conocieron después de que trascendiera que la fiscalía especializada podría volver a convocarla cuando regrese al país. La situación judicial sigue abierta y sus publicaciones en redes no reemplazan las actuaciones que puedan llevar adelante las autoridades.

La causa judicial que continúa en Argentina

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 4 de agosto en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Tras la intervención policial, Moyano fue investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa incorporó testimonios y registros audiovisuales para reconstruir lo ocurrido. En los días posteriores, también se difundieron imágenes de Arizaga saliendo del departamento y caminando por la avenida del Libertador. La investigación busca establecer las circunstancias del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Mientras ambos se muestran nuevamente juntos en España, el caso mantiene dos planos distintos: la reconciliación que exhiben públicamente y una investigación judicial que deberá avanzar con las pruebas y declaraciones correspondientes.