La Justicia citó a Facundo Moyano y a su pareja, Candela Arizaga, para este jueves 22 de octubre, en una jornada que podría ser determinante para el futuro de la restricción de acercamiento que pesa sobre el exdiputado. La medida se mantiene vigente en el marco de una investigación por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Según informaron, Moyano deberá presentarse a las 10, mientras que Arizaga fue convocada para las 13. La audiencia se realizará luego de que la defensa del dirigente solicitara nuevamente que se deje sin efecto la prohibición que le impide acercarse y mantener contacto con su pareja.

Antes de declarar, la joven deberá someterse a una evaluación de los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). La Justicia rechazó previamente su pedido para evitar una nueva pericia, al considerar necesario profundizar distintos aspectos de la investigación.

Uno de los principales objetivos de la convocatoria será determinar si Arizaga pudo haber atravesado algún tipo de presión. Esta decisión judicial llega después de que ambos fueran vistos juntos en Madrid, España, pese a la medida cautelar dictada en Argentina.

Cómo comenzó la causa contra Facundo Moyano

La investigación se inició el pasado 4 de agosto, cuando Candela Arizaga fue vista corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano, luego de salir del edificio donde residía Moyano.

Tras aquel episodio, el exdiputado fue detenido y posteriormente quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Luego de recuperar la libertad, se le impusieron distintas medidas, entre ellas una prohibición de acercamiento de 300 metros y de contacto con la joven.

Sin embargo, en septiembre surgieron nuevas sospechas sobre un posible incumplimiento de la restricción. La Fiscalía comenzó a investigar si ambos habían coincidido en un apart hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos. Los estudios detectaron coincidencias de señal en antenas cercanas al establecimiento durante distintos momentos de septiembre, información que fue incorporada al expediente.

La aparición pública de Moyano y Arizaga juntos en España sumó un nuevo capítulo a la causa y motivó nuevas actuaciones judiciales.

Ahora, la audiencia del jueves será una instancia clave para evaluar la situación de ambos y determinar si existen condiciones para modificar la prohibición de acercamiento. Mientras tanto, la restricción continúa vigente y la investigación penal sigue abierta.