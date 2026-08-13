Facundo Moyano y la adicción sexual que tiene: "Le gustan las mujeres"

Mimi Alvarado decidió romper el silencio para referirse a la situación personal de Facundo Moyano en un diálogo mantenido con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Durante la entrevista, la pareja de Luciano El Tirri Giugno defendió al exdiputado, con quien mantiene un vínculo cercano desde hace 20 años, mucho antes de su salto a la exposición mediática.

Al respecto, la mediática recordó los inicios de su amistad y señaló que "A Facundo lo conocí en el 2006 porque tenía una relación con un familiar directo y lo conocí incluso antes que a Luciano. En ese momento no era de aparecer públicamente y lo único que puedo decir de todo esto es la verdad. Yo nunca hice leña del árbol caído. Lo están matando".

Alvarado remarcó que el contacto se mantuvo firme con el paso de los años, compartiendo reuniones y charlas privadas. En este sentido, fue contundente al rechazar versiones externas y afirmó que "A mí nadie me va a decir quién es Facundo porque yo lo conozco. Sigo teniendo relación desde ese año hasta ahora. Yo he charlado hasta la madrugada con él. Ha venido con su hermano Gerónimo a mi casa". Asimismo, desmintió los rumores sobre consumo de sustancias y sostuvo que "Yo nunca vi droga en una mesa que compartí con él. Tenemos mucha confianza y me hubiera dicho".

La entrevistada también analizó el pasado sentimental de su amigo y criticó con dureza a Eva Bargiela, calificándola como una persona desagradecida. En sus declaraciones, manifestó que "Ella fue una desagradecida con Moyano porque gracias a él entró al Bailando en su momento y tampoco me gusta que ahora está subida al pony porque está con el hijo del Cholo Simeone".

Además, describió al dirigente como un hombre culto y derecho, mencionando sus vínculos con figuras como Susana Giménez al decir que "Están diciendo que Facundo se drogó y él ha tenido diferentes mujeres, hasta Susana Giménez cayó. He hablado con Moyano hasta las cinco o seis de la mañana y es un tipo muy culto y poderoso".

En relación con el presente amoroso de Moyano, Alvarado le sugirió un cambio de rumbo y aconsejó que "Yo le diría que suelte a su novia Candela". Para concluir, reveló un dato sobre la intimidad del político al asegurar que "A Facundo le gustan las mujeres y tiene una adicción sexual, pero no tiene nada de malo. ¿Qué tiene que te guste el sexo mucho? Yo sé muy bien quién es Facundo Moyano".