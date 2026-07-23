La tranquilidad del barrio madrileño de Las Tablas se vio interrumpida por el hallazgo del cuerpo de Facundo Rico, un ingeniero de 37 años nacido en San Juan que vivía en España desde hacía 10 años. Rico, especialista en Telecomunicaciones y energías renovables, fue atacado en su domicilio del sexto piso en lo que la policía describe como una trágica confusión motivada por celos infundados.

El descubrimiento del hecho ocurrió cuando los vecinos reportaron un fuerte aroma a productos químicos. Los Bomberos de Madrid ingresaron a la vivienda por una ventana y encontraron al hombre tendido en el suelo. El portero de la finca aportó datos sobre el perfil del joven, de quien aseguró que "vivía ahí desde hacía cuatro años" aunque aclaró que "no era muy conocido entre los vecinos dado que viajaba mucho por cuestiones laborales".

La autopsia confirmó que la víctima sufrió 13 puñaladas en la zona del abdomen, la espalda y el omóplato. Según los peritos, el agresor utilizó gas pimienta para incapacitar a Rico antes de herirlo mortalmente.

La principal hipótesis señala a un hombre de 65 años que sospechaba de una infidelidad de su esposa de 50 años, quien recientemente había "manifestado su intención de separarse". El sospechoso, identificado con las iniciales A.J., creía que Rico era el amante de su mujer porque ambos concurrían al mismo gimnasio.

No obstante, las autoridades confirmaron que no existía ningún tipo de relación entre ellos. La causa judicial se cerró de forma abrupta cuando el presunto homicida se quitó la vida saltando al vacío un día después del ataque.

Rico tenía una carrera sólida y acababa de comenzar un nuevo puesto de trabajo como ingeniero de proyectos. Durante el operativo de emergencia, los médicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos sin éxito. En la escena se incautó un cuchillo de 20 centímetros que habría sido utilizado en la agresión que terminó con la vida del docente sanjuanino.