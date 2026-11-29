Colón Junior tuvo una noche soñada en cancha de UVT, donde goleó 10-2 a Villa Hipódromo y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Divisional B del futsal sanjuanino. Uno de los protagonistas de la consagración fue Facundo Vega, autor de dos goles y elegido como jugador del partido, quien habló con DIARIO HUARPE y puso el acento en el trabajo colectivo como principal explicación del título. "El mérito es de todo el equipo", expresó.

Para Vega, el orden, el esfuerzo y la concentración fueron aspectos fundamentales que se reflejaron durante el campeonato y especialmente en la final. "Es algo que trabajamos todo el año y es lo que queríamos", dijo al analizar la conquista.

Facundo junto a su familia tras la consagración.

El trabajo de todo un equipo detrás de la consagración

El goleador destacó que Colón Junior logró mantener la concentración durante todo el encuentro frente a Villa Hipódromo, algo que terminó reflejándose en el contundente resultado. "Tuvimos la cabeza siempre en el partido, estuvimos muy metidos y se vio en la cancha y en el resultado también", explicó.

El jugador Merengue aportó con sus goles en la final con Villa Hipódromo.

La victoria también tuvo un significado especial por lo ocurrido en el campeonato anterior, cuando el Merengue quedó eliminado en semifinales. Esta vez, el equipo pudo llegar a la final y coronar un proceso deportivo que lleva tiempo de construcción.

Vega puso al grupo por encima del reconocimiento individual

Aunque convirtió dos goles y recibió la distinción al mejor jugador del partido, el futbolista evitó quedarse con los méritos personales. "Me parece que todo el equipo fue, como todo el año", manifestó al referirse al reconocimiento individual.

Vega también reconoció que la temporada tuvo dificultades en lo personal y que no consiguió mantener un rendimiento regular durante todo el año. Por eso, consideró que el premio puede representar un mimo, aunque dejó en claro que su principal objetivo era consagrarse campeón con sus compañeros.

Sus goles tuvieron además una dedicatoria especial para las personas que lo acompañaron durante el recorrido deportivo. "Para mi familia, para mi novia, mi vieja, mi hermana, todos los que vienen pasando frío, calor", contó, y agradeció el esfuerzo de quienes pagan una entrada para acompañarlo.

La final ante Trinidad, el próximo objetivo

Con el Clausura asegurado, Colón Junior ahora deberá enfrentar a Trinidad en una Superfinal que definirá cuál de los dos equipos conseguirá el ascenso a Primera División. El plantel tendrá una semana para preparar el encuentro y buscará mantener la fórmula que lo llevó hasta la consagración.

"Lo mismo que este partido, cabeza en la final y sacar el partido adelante como lo venimos haciendo todo el año", sostuvo Vega. Además, remarcó que el equipo deberá trabajar con humildad y mantener siempre el respeto por el rival.

Cuatro años de aprendizaje en el futsal

Vega también recordó sus comienzos en la disciplina, que se dieron en Colón Junior alrededor de 2022. Desde entonces, atraviesa un proceso de aprendizaje en un deporte que, según reconoció, todavía le presenta desafíos.

"Es un deporte todavía que en lo personal me cuesta todavía aprenderlo y es muy cambiante", explicó entre risas. Una definición que refleja el recorrido de un jugador que encontró en el trabajo grupal, la constancia y el sentido de pertenencia las claves para celebrar un campeonato con la camiseta del Merengue.