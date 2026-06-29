Falcón Pérez dirigirá Suiza vs Argelia en 16avos del Mundial 2026

El árbitro argentino Yael Falcón Pérez, de 38 años, fue designado por la organización del Mundial 2026 para dirigir uno de los partidos de los dieciseisavos de final: el cruce entre Suiza y Argelia, que se disputará el viernes a las 00 en Vancouver, Canadá.

Se trata de la primera gran cita eliminatoria en la carrera del juez argentino dentro de una Copa del Mundo, en la que ya venía sumando rodaje tras dirigir dos encuentros en la fase de grupos.

Falcón Pérez estará acompañado por una terna completamente sudamericana en las bandas. Sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez serán los jueces asistentes uno y dos, respectivamente. En tanto, el peruano Kevin Ortega actuará como cuarto árbitro y su compatriota Michael Orue será el asistente de reserva.

El encuentro tendrá como protagonista a una Argelia que llega con recorrido exigente. El seleccionado africano compartió el Grupo J junto a la Selección Argentina, donde cayó en el debut por 3-0 ante la Albiceleste, luego venció 2-1 a Jordania y cerró con un vibrante 3-3 ante Austria, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.

Del otro lado, Suiza llega con credenciales sólidas tras quedarse con el primer puesto del Grupo B. Debutó con un empate 1-1 ante Qatar, luego goleó 4-1 a Bosnia y cerró su clasificación con un triunfo ajustado 1-0 sobre Canadá.

Para Falcón Pérez, será una oportunidad clave en su proyección internacional, luego de haber sido el árbitro principal en dos partidos de fase de grupos en este Mundial: el 5-1 de Suecia ante Túnez y el 3-0 de México frente a República Checa.